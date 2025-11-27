Black Friday 2025: así funciona el nuevo Shopping Research de ChatGPT para optimizar tus compras online

En lugar de que el usuario tenga que buscar en múltiples sitios web, la herramienta ofrece una guía de compra personalizada realizando la búsqueda en lugar del usuario y en un tiempo más reducido. Todos los detalles dentro de la nota.

Shopping Research de ChatGPT optimiza tus compras online. Foto: Unsplash.

Con el objetivo de ayudar a los usuarios en sus compras online, OpenIA lanzó Shopping Research en ChatGPT, una herramienta que investiga por el usuario y crea una guía de compra personalizada con varias sugerencias de productos.

Coincidiendo con la semana del Black Friday, uno de los momentos del año más esperados para hacer compras, la compañía dirigida por Sam Altman trasladó su intención de ofrecer una nueva experiencia de investigación de compras que actúe como un asistente en ChatGPT.

La experiencia Shopping Research permite que, en lugar de que el usuario tenga que buscar en múltiples sitios web, ChatGPT ofrezca una guía de compra personalizada realizando la búsqueda en lugar del usuario y en un tiempo más reducido.

Shopping Research crea una guía de compra personalizada con varias sugerencias de productos. Foto: Unsplash.

Según la compañía, el proceso de búsqueda de productos se convierte en una conversación, ya que una vez el usuario describe qué está buscando, el chatbot comenzará a hacer preguntas inteligentes relacionadas para aclarar los detalles y buscar los productos más adecuados.

Por ejemplo, bastará con detallar deseos de compra en el chat como “Bolso de hombro blanco de piel, con detalles dorados, por menos de 400 euros” o “Busca un nuevo teclado que tenga una buena valoración”, para comenzar un proceso de búsqueda de producto.

Mientras ChatGPT habla con los usuarios, realiza un rastreo profundo en los distintos sitios web en Internet para ofrecer recomendaciones personalizadas en minutos que se mostrarán en categorías como: belleza, electrónica, hogar y jardín, entre otros.

El chatbot de Shopping Research comenzará a hacer preguntas inteligentes para aclarar los detalles y buscar los productos más adecuados. Foto: Unsplash.

Además de las sugerencias de producto, los usuarios también recibirán una guía de compra en la que se detallarán las diferencias clave entre un producto y otro, así como las ventajas y desventajas de cada uno, para ayudar a tomar una decisión de compra más acertada.

Una vez comparados los productos y tomada una decisión, los usuarios podrán hacer la compra accediendo directamente al sitio web del producto. La idea de OpenAI es que en el futuro también se puedan hacer compras más directas desde ‘Instant Checkout’.

Más detalles sobre Shopping Research

Solo basta con hacer una pregunta sobre un producto deseado y seleccionar la opción recomendada de búsqueda de compras. Asimismo, se puede activar directamente esta opción en el menú del chat.

De esta manera, OpenAI detalló que Shopping Research ya se comenzó a desplegar en ChatGPT para dispositivos móviles y en la web, para usuarios registrados en ChatGPT gratuito, Go, Plus y Pro, con un uso “casi ilimitado”.