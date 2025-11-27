Black Friday 2025: precios, promociones, cuotas y descuentos para viajar por Argentina y el mundo

Llega una nueva edición de la jornada más esperada para los amantes del turismo. Conocé las ofertas, descuentos y destinos.

Un viaje extraordinario para descubrir los lugares, las tradiciones y la cultura de Italia. Foto: Italea

El Black Friday, una jornada ideal si estás buscando viajar, llega con la edición 2025 con promociones fuertes en vuelos, hoteles y paquetes.

Este viernes 28 de noviembre, las principales aerolineas, agencia y cadenas hoteleras prepararán opciones alineadas con la demanda creciente de los viajeros que planean escapadas o vacaciones con anticipación.

Compras online. Foto: Freepik.

Aerolínea LATAM

La aerolínea ya publicita en su página que habrá “ofertas especiales para Black Friday”

La oferta destacada es: “Hasta 3 cuotas para volar a Milán con carry-on a partir de U$D 1.060 desde Bs. As”.

Avión, vuelo, viaje. Foto: Unsplash.

JetSMART

Su web menciona que habrá “9 cuotas sin interés para vuelos nacionales” en el marco del Black Friday.

Almundo Viajes

La agencia de viajes Almundo publicó una página para “Black Friday” con promociones de viajes.

Dentro de su promo se menciona “Volá con JetSMART ¡Hasta USD 80 de regalo! Aplica: F-JABLACK. Black Week. Vuelo. Buenos Aires / Río de Janeiro. Ida y vuelta”.

Vacaciones en Río de Janeiro, Brasil. Foto: Unsplash.

NH Hotels

La cadena hotelera indica que para Black Friday ofrecen “hasta 45% de descuento en cientos de hoteles” y que la reserva puede realizarse entre el 20 de noviembre y el 3 de diciembre para estancias hasta agosto de 2026.

En Argentina, también se la menciona en la lista de marcas confirmadas para el evento de descuentos.