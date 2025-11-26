Cuándo es el Black Friday 2025 y hasta cuándo estará vigente

El evento se realiza en la previa de las fiestas de Navidad y Fin de Año, siendo una oportunidad única para comprar regalos a un precio menor. Todos los detalles en la nota.

Black Friday. Fuente: Pexels

El Black Friday se activará este viernes 28 de noviembre y estará vigente hasta el lunes 1° de diciembre. Durante esos días, las tiendas físicas y virtuales ofrecerán múltiples descuentos de cara a las fiestas.

El “viernes negro”, originario de los Estados Unidos de América, es un evento de rebajas que se celebra en muchos países del mundo y Argentina no es la excepción. Las tiendas minoristas ofrecerán ofertas en muchas categorías tales como electrodomésticos, moda y viajes.

Cómo participar del Black Friday

El sitio oficial del Black Friday en Argentina ya muestra las marcas que participarán del evento: Carrefour, Puma, Nike y otras.

También es recomendado utilizar páginas web como Mercado Libre o algunas internacionales como Shein, Temu o Amazon.

Black Friday, Shein. Foto: Freepik

Cómo evitar ser estafado con los precios en el Black Friday

Por suerte para los compradores, hay una forma de verificar que los precios realmente correspondan a una oferta. La página keepa.com es la solución.

La necesidad de vigilar los precios y no realizar compras impulsivas, comparando y usando herramientas de análisis antes de tomar una decisión, es fundamental. Keepa.com es uno de los sitios fundamentales para ello.

Una vez en la página, se debe ingresar a la opción de búsqueda, pegar el enlace del producto de Amazon que se quiere revisar y el sitio mostrará el historial de precios, permitiendo comparar y detectar variaciones previas.

La página que permite comparar el historial de precios en productos de Amazon. Foto: Keepa.com

En caso de comprar en otras plataformas, también existen sitios en los que puede chequearse si los descuentos son reales o no: Precialo, MercadoTrack e Historial.com.ar.

Precialo es un comparador de precios online que ayuda a descubrir el producto más barato entre miles de tiendas de todo el país, mientras que MercadoTrack e Historial recopilan precios históricos de todos los productos para poder asegurar que efectivamente sean ofertas reales. Principalmente lo hacen en Mercado Libre.