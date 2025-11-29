Preparados para la Navidad 2025: cómo hablar gratis con Papá Noel por WhatsApp

Esta nueva función está disponible para iOS y Android y permite que los más chiquitos puedan escribirle sus deseos a Papá Noel.

Aplicaciones para que los más chicos conozcan a Papá Noel. Foto: Unsplash

La llegada de diciembre hace que los más chicos de la familia comiencen a pensar en sus pedidos a Papá Noel, con el objetivo de recibir regalos en la Navidad. En este marco, la tecnología puede ser una gran aliada, ya que WhatsApp permite chatear directamente con Santa Claus, a través de un chatbot integrado en la aplicación.

Esta nueva herramienta no solamente pretende innovar con un enfoque original, sino que también quiere que los más chiquitos tengan la experiencia de hablar con Papá Noel y que sea tan fácil como pedir un deseo.

Encuentro de los chicos con Papá Noel. Foto: Unsplash

Este bot navideño también tiene otras versiones dentro de la plataforma de Meta, ya que además de tener la posibilidad de charlar con Papá Noel, la IA también permite hablar con el Grinch, con los personajes de Toy Story, tirarte las cartas de tarot y hasta tener conversaciones con el mismísimo Lionel Messi, entre otros.

Paso a paso: cómo hablar con Papá Noel a través de WhatsApp

Para comenzar a hablar con el bot de la Inteligencia Artificial de Meta y poder comunicarte con Papá Noel, debés seguir estos pasos:

Abrir WhatsApp y asegurarse de tener la última versión actualizada.

y asegurarse de tener la última versión actualizada. Acceder a la sección de IA: entrá a Chatear con la Inteligencia Artificial, una opción que aparece en tu lista de contactos o en la parte superior izquierda con un circulito azul a través de “Meta AI”.

entrá a Chatear con la Inteligencia Artificial, una opción que aparece en tu lista de contactos o en la parte superior izquierda con un circulito azul a través de “Meta AI”. Escribir el mensaje “Hola, quiero hablar con Papá Noel”.

Comenzar la charla.

La actualización de WhatsApp está a prueba aún. Foto: Unsplash

Con esta herramienta, WhatsApp integra la tecnología innovadora, las tradiciones navideñas y la posibilidad de experimentar algo distinto, ya que hablar con Papá Noel será fácil y accesible. Sin embargo, cabe destacar que nada supera a una sentida carta de puño y letra debajo del arbolito de Navidad escrita por los más pequeños.

