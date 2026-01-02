Atención usuarios de WhatsApp: dejará de funcionar en estos celulares a partir de enero de 2026

A partir el 15 de enero la app se actualizará y algunos dispositivos quedarán totalmente desactualizados. La medida afectará tanto a Android como a iOS.

WhatsApp, tecnología, celulares

WhatsApp es la aplicación de mensajería más utilizada del planeta y, según informaron desde la misma plataforma, a partir del 15 de enero de 2026, algunos celulares antiguos dejarán de ser compatibles con la aplicación. La medida afectará a miles de usuarios que aún usan dispositivos con versiones antiguas de Android o iOS.

La decisión de la compañía, propiedad de Meta, busca mejorar la seguridad y el rendimiento de la app. Según indicaron, los teléfonos que no cumplan con los requisitos mínimos de sistema operativo ya no podrán abrir WhatsApp ni recibir actualizaciones. Esto significa que los usuarios con modelos antiguos podrían ver mensajes de alerta, cierres automáticos de la app o la imposibilidad de enviar y recibir mensajes.

Para seguir usando la aplicación de mensajería y recibiendo mensajes para mantenerse conectado con amigos y familiares, será necesario actualizar el sistema operativo o cambiar a un celular más reciente.

WhatsApp; Meta; aplicación. Foto: Pixabay.

La razón por la cual la app se actualiza, es su seguridad y la rapidez para poder enviar y recibir mensajes. Los teléfonos antiguos no pueden soportar las nuevas funciones ni los parches de seguridad que protegen contra virus, fraudes y robo de información. Además, al intentar usar versiones modernas de la app, muchos de estos celulares presentan problemas de rendimiento y lentitud.

Mantener la compatibilidad con sistemas antiguos limita la experiencia de los usuarios y el soporte técnico. Por eso, WhatsApp actualiza periódicamente su lista de dispositivos compatibles, dejando fuera a los que ya no cumplen con los estándares actuales.

Celulares que perderán compatibilidad en 2026

iPhone: todos los modelos que no puedan actualizar a iOS 15.1 o superior:

iPhone 5

iPhone 5c

iPhone 5s

iPhone 6

iPhone 6 Plus

Android: los dispositivos que no puedan actualizar a Android 5.0 o superior:

HTC One M8

Samsung Galaxy Note 2

Samsung Galaxy S3

Samsung Galaxy S4 mini

LG G3

LG Optimus L7 II

LG Nexus 4

Huawei Ascend Mate

El Iphone5 no recibirá más actualizaciones de WhatsApp.

Estos celulares ya no reciben actualizaciones oficiales de sus fabricantes, por lo que no podrán ejecutar las nuevas funciones de WhatsApp ni recibir soporte técnico.

Si tu teléfono es uno de los afectados, WhatsApp podría cerrarse solo, impedir el envío o recepción de mensajes, y no permitir descargar nuevas versiones de la app. Para proteger tus chats, fotos y videos, es recomendable hacer una copia de seguridad antes de que la app deje de funcionar.