Durante más de una década, las redes sociales funcionaron como una vidriera permanente de la vida cotidiana. Fotos, pensamientos, viajes, logros y rutinas encontraron en las plataformas digitales un espacio de exhibición constante.

Sin embargo, ese paradigma comenzó a mostrar signos de agotamiento. En 2026, una tendencia gana terreno tanto en la Argentina como a nivel global: el posting zero, una práctica que propone reducir al mínimo, o directamente eliminar, las publicaciones en redes sociales.

Cada vez es más común que muchos usuarios elijan lo que algunos especialistas definen como “el silencio digital”. La búsqueda de la privacidad y el cansancio frente a la sobreexposición aparecen como motores centrales de este cambio de comportamiento.

Durante años, publicar en redes fue una acción espontánea y cotidiana. No obstante, con el crecimiento del ecosistema de influencers, marcas personales y contenidos altamente producidos, compartir dejó de ser un gesto natural y pasó a convertirse, en muchos casos, en una tarea exigente, casi un trabajo más.

¿Qué es el “posting zero” y por qué crece cada vez más?

En un mundo digital dominado por marcas y creadores de contenido, los usuarios comunes se convirtieron en espectadores de un feed cada vez más pulido y menos genuino. La saturación y en cansancio llevaron a muchos a elegir “el silencio digital”.

Así nació el fenómeno del posting zero, pero ¿en qué consiste? Básicamente, se trata de no compartir tanta información, incluso ninguna, salvo en entornos íntimos que suelen ser controlados, como la lista de mejores amigos. Una práctica que contradice parte del sentido original de las redes sociales, pensadas para mostrar y conectar.

Durante mucho tiempo, distintas plataformas se enfocaron en propiciar dinámicas en las que los usuarios describían y mostraban aspectos de sus vidas. De acuerdo con Revista Oh La La, uno de los objetivos fue incentivar a difundir “más es más”: más posteos, más visibilidad, más validación.

Con el paso de los años, la influencia del algoritmo fue cada vez mayor, condicionando los contenidos y la experiencia de los usuarios. Actualmente, muchos sienten que lo que se publica ya no responde al deseo personal, sino a reglas implícitas de alcance, engagement y rendimiento.

En ese contexto, distintos especialistas consideran que, en un momento en el que hay tantas opciones, información, perfiles y propuestas, conservar la privacidad se transformó en un acto de rebeldía digital.

La importancia de opciones más personales y las generaciones que impulsan el cambio

En el reportaje presentado en la publicación mencionada, se explicó que la Generación Z y la Generación Alfa encabezan este movimiento. Aunque son generaciones expuestas desde edades tempranas a las pantallas, eligen no mostrarse en exceso ni construir identidades públicas permanentes en redes sociales.

Lejos de abandonar por completo las plataformas, quienes adoptan el posting zero redefinen su uso. En lugar de publicar en feeds abiertos, priorizan mensajes privados, grupos reducidos, notas de voz y listas cerradas. Estos espacios son percibidos como más auténticos, íntimos y controlables, donde la comunicación recupera un carácter personal y menos performático.

En un escenario digital marcado por la exposición constante, el posting zero no implica desconexión, sino una nueva forma de estar en línea: más silenciosa, más selectiva y, para muchos, más saludable.