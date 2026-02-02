WhatsApp lanzaría una versión paga. Foto: Gemini IA.

Meses atrás, WhatsApp dio un giro histórico al incorporar anuncios publicitarios por primera vez desde su lanzamiento en 2009. Un punto clave: la publicidad no aparece dentro de los chats, sino que se limita a los apartados de Estados y Canales.

Ahora, nuevos informes indican que Meta busca profundizar la monetización de su aplicación de mensajería, que ya supera los 3.000 millones de usuarios en todo el mundo, y lo haría a través de un modelo que hasta ahora parecía impensado: una suscripción paga.

De acuerdo con reportes de WABetaInfo y Android Authority, WhatsApp estaría probando un sistema de pago mensual. La pregunta es inevitable: ¿por qué alguien pagaría por un servicio que siempre fue gratuito? La respuesta apunta a un beneficio cada vez más valorado por los usuarios: una experiencia sin anuncios.

WhatsApp lanzaría una versión paga. Foto: WABetaInfo

WhatsApp pago: qué se sabe hasta ahora

Las pistas sobre este posible plan surgieron del código interno de la aplicación y de distintas versiones beta. Según los hallazgos, la suscripción no desbloquearía funciones exclusivas —como sucede en otras plataformas—, sino que ofrecería la eliminación total de la publicidad, una lógica similar a la que utiliza Spotify con sus planes premium.

Actualmente, los anuncios solo se muestran en la pestaña “Novedades”, donde conviven Estados y Canales, y su implementación todavía está limitada a algunos países.

Por ahora, no hay información oficial sobre cuándo podría lanzarse este modelo ni cuánto costaría. Lo que sí se desprende de los reportes es que la versión paga sería completamente opcional: quienes prefieran seguir usando WhatsApp de forma gratuita podrán hacerlo, aunque sin el beneficio de quitar los anuncios.

Otra posibilidad que se analiza es que el plan de suscripción se habilite solo en regiones específicas, como Europa y el Reino Unido, donde las normativas obligan a las plataformas a ofrecer alternativas sin publicidad.

WhatsApp, aplicación de mensajería. Foto: Pinterest.

¿Cuándo podría llegar la versión paga?

El proyecto aún se encuentra en fase experimental y en pleno desarrollo. Como suele ocurrir en estos casos, las pruebas servirán para ajustar el funcionamiento antes de una eventual implementación masiva.

Por el momento, Meta no confirmó oficialmente esta iniciativa. Sin embargo, si el plan se concreta, marcaría un cambio histórico en el modelo de WhatsApp, una aplicación que durante más de una década se mantuvo gratuita y prácticamente libre de anuncios.