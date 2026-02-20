Google Maps Foto: Foto generada con IA

Google Maps continúa incorporando cambios en su interfaz y en la forma en que los usuarios acceden a la información. En los últimos días comenzó a aparecer una nueva opción llamada “vista limitada”, un modo más simple y despojado que reduce la cantidad de datos visibles en pantalla y que ya está generando conversaciones entre usuarios de todo el mundo. Según reportes recientes, esta función fue detectada inicialmente por usuarios en navegadores y luego confirmada por Google.

La vista limitada aparece especialmente cuando se utiliza Google Maps sin iniciar sesión con una cuenta de Google. En este escenario, la plataforma oculta elementos clave como reseñas, imágenes, fotos subidas por la comunidad y recomendaciones de comercios o atracciones. Esto da como resultado una experiencia más minimalista, centrada únicamente en el mapa y las rutas, reduciendo el ruido visual y las distracciones durante la navegación.

Google Maps Foto: Foto generada con IA

Además, informes de usuarios indican que la plataforma también puede activar esta modalidad en situaciones donde detecta problemas de funcionamiento, como fallas en la red, tráfico inusual desde el dispositivo o interferencias causadas por extensiones del navegador. En esos casos, Maps muestra un aviso indicando que el usuario está visualizando la versión limitada.

¿Qué cambia en Google Maps?

La diferencia entre el modo completo y la vista limitada es significativa. Por ejemplo, en modo reducido, Google Maps llega a mostrar solo una foto por ubicación, incluso en lugares emblemáticos con miles de imágenes aportadas por la comunidad. También desaparecen las reseñas, uno de los pilares más utilizados por quienes buscan evaluar restaurantes, tiendas o atracciones antes de visitarlas. Esta limitación aplica de manera general en la versión web del servicio, afectando tanto a ubicaciones cotidianas como a puntos turísticos.

Para recuperar la experiencia tradicional, con todas las fotografías, comentarios y recomendaciones, Google señala que basta con iniciar sesión. La compañía parece apuntar a un uso más integrado entre Maps y la cuenta de Google, algo que coincide con tendencias recientes donde cada vez más funciones avanzadas requieren autenticación.

Google Maps Foto: X/Grok.

Este cambio se suma a otras novedades recientes impulsadas por la incorporación de inteligencia artificial, como nuevas herramientas pensadas para peatones y ciclistas que permiten realizar consultas por voz sin detener la navegación. La idea es que los usuarios puedan interactuar de manera más fluida con la app, haciendo preguntas sobre el entorno o recibiendo sugerencias contextuales en tiempo real mientras se desplazan.

En conjunto, estos movimientos indican que Google busca un Maps más inteligente, más personalizado y con mayor dependencia de la cuenta del usuario. La “vista limitada” parece ser una forma de reforzar este camino, ofreciendo una versión reducida para quienes navegan de manera anónima, pero reservando la experiencia completa para quienes eligen iniciar sesión.