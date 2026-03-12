Actualización 3D en Google Maps. Foto: Google

Google Maps lanzó ‘Navegación Inmersiva’, función que utiliza modelos de IA para analizar imágenes de Street View y fotografías aéreas.

El resultado es un mapa en 3D que refleja edificios, carriles, semáforos y pasos peatonales de forma detallada, lo que permite al conductor anticipar giros complejos con mayor precisión.

Google Maps incorpora inteligencia artificial. Foto: Google.

La representación en tres dimensiones permite anticipar curvas, rampas y el paso por túneles, evitando errores en tramos complejos.

La IA al servicio del usuario

Google también anunció una actualización con inteligencia artificial que permite a los usuarios realizar preguntas complejas al mapa, como buscar lugares para cargar el teléfono o planificar itinerarios detallados basados en preferencias personales, como dietas veganas o disponibilidad de mesas.

La nueva función se llama Ask Maps (Pregunta a mapas) y está diseñada con la IA de la compañía, Gemini, para que la aplicación sea capaz de responder a las preguntas de los usuarios “con una conversación”.

“Ahora puedes preguntar cosas como: ‘Mi teléfono se está quedando sin batería, ¿dónde puedo cargarlo sin tener que hacer una larga fila para un café?’ o ‘¿Hay alguna cancha de tenis pública con luces donde pueda jugar esta noche?’. Antes, encontrar esta información implicaba mucha investigación y revisar reseñas. Ahora, puedes simplemente pulsar el botón ‘Ask Maps’ y obtener respuestas a tus preguntas de forma conversacional, con un mapa personalizado que te ayudará a visualizar tus opciones”,dice en un comunicado la vicepresidenta y directora general de Google Maps, Miriam Daniel.

Después de hacer la pregunta, los usuarios recibirán “indicaciones claras, tiempo estimado de llegada y consejos de expertos”, que se basan en las reseñas del lugar.