Google Maps y una actualización hiperrealista: tecnología 3D e inteligencia artificial para no volver a perderse
Esta herramienta permite anticipar calles para no perderse en la ciudad. Además, habrá una conversación fluida que responderá preguntas. Todos los detalles, en la nota.
Google Maps lanzó ‘Navegación Inmersiva’, función que utiliza modelos de IA para analizar imágenes de Street View y fotografías aéreas.
El resultado es un mapa en 3D que refleja edificios, carriles, semáforos y pasos peatonales de forma detallada, lo que permite al conductor anticipar giros complejos con mayor precisión.
La representación en tres dimensiones permite anticipar curvas, rampas y el paso por túneles, evitando errores en tramos complejos.
La IA al servicio del usuario
Google también anunció una actualización con inteligencia artificial que permite a los usuarios realizar preguntas complejas al mapa, como buscar lugares para cargar el teléfono o planificar itinerarios detallados basados en preferencias personales, como dietas veganas o disponibilidad de mesas.
La nueva función se llama Ask Maps (Pregunta a mapas) y está diseñada con la IA de la compañía, Gemini, para que la aplicación sea capaz de responder a las preguntas de los usuarios “con una conversación”.
“Ahora puedes preguntar cosas como: ‘Mi teléfono se está quedando sin batería, ¿dónde puedo cargarlo sin tener que hacer una larga fila para un café?’ o ‘¿Hay alguna cancha de tenis pública con luces donde pueda jugar esta noche?’. Antes, encontrar esta información implicaba mucha investigación y revisar reseñas. Ahora, puedes simplemente pulsar el botón ‘Ask Maps’ y obtener respuestas a tus preguntas de forma conversacional, con un mapa personalizado que te ayudará a visualizar tus opciones”,dice en un comunicado la vicepresidenta y directora general de Google Maps, Miriam Daniel.
Después de hacer la pregunta, los usuarios recibirán “indicaciones claras, tiempo estimado de llegada y consejos de expertos”, que se basan en las reseñas del lugar.