Cinco funciones de Google Maps que te harán navegar como un experto y entender el punto azul. Foto: Pixabay | Mejorada con IA.

Como la gran mayoría sabe, la aplicación Google Maps utiliza un punto azul para mostrar tu ubicación en tiempo real en celulares, tablets y computadoras. Este indicador aparece apenas se abre la aplicación, siempre que se hayan otorgado los permisos de ubicación correspondientes.

Comprender cómo funciona es fundamental para orientarse con precisión y aprovechar al máximo la aplicación, especialmente para quienes viajan, caminan por la ciudad o dependen del GPS para ubicarse.

La aplicación Google Maps utiliza un punto azul para mostrar tu ubicación en tiempo real. Foto: Google Maps.

Cómo interpretar el punto azul de Google Maps

Punto azul sólido: el dispositivo ha detectado tu ubicación con exactitud.

Círculo celeste alrededor del punto: indica un margen de error; tu posición se encuentra dentro de ese radio.

Punto gris o ausencia del marcador: la aplicación no pudo determinar tu ubicación, mostrando el último registro disponible. Factores como edificios altos, estructuras metálicas o estacionamientos pueden afectar la señal.

Cómo mejorar la precisión de Google Maps

Activar la ‘Alta Precisión’ de ubicación

En Android: Ajustes > Ubicación > Servicios de ubicación > Precisión de la ubicación de Google > activar “ Mejorar la precisión de la ubicación” .

Esto permite usar Wi-Fi y Bluetooth para una ubicación más exacta, incluso en interiores.

Verificar permisos y conexión

Asegurarse de que Google Maps tenga acceso a tu ubicación en “Siempre” o “Solo al usar la app”.

Comprobar que los datos móviles o Wi-Fi estén activos y con buena señal.

Otros consejos útiles

Desactivar el modo avión para evitar interferencias con el GPS.

Reiniciar el GPS, la app o el teléfono si la ubicación se queda congelada.

Mantener la aplicación actualizada.

Usar la función Live View, que aprovecha la cámara para mejorar la orientación del punto azul.

Cinco funciones de Google Maps que te harán navegar como un experto y entender el punto azul. Foto: X/Grok.

Cinco funciones de Google Maps que tenés que conocer

Google Maps ofrece herramientas que optimizan la navegación y facilitan la vida diaria de millones de usuarios:

Navegación en tiempo real: rutas optimizadas con actualizaciones automáticas según tráfico, accidentes o cierres de calles, ajustando el trayecto para llegar más rápido y evitar contratiempos. Street View: permite explorar calles y lugares mediante imágenes panorámicas en 360 grados. Ideal para reconocer direcciones, visualizar fachadas o planificar recorridos a pie con mayor seguridad. Descarga de mapas sin conexión: guarda áreas específicas en el dispositivo para acceder a ellas sin conexión a internet, útil en viajes o zonas con cobertura limitada. Búsqueda de establecimientos cercanos: facilita encontrar restaurantes, farmacias, estaciones de servicio o cajeros automáticos, mostrando horarios, valoraciones y reseñas de otros usuarios. Compartir ubicación en tiempo real: permite informar a familiares o amigos sobre tu recorrido y ubicación exacta durante un periodo determinado, reforzando la seguridad y coordinación en desplazamientos.

El Street View de Google Maps permite explorar calles y lugares mediante imágenes panorámicas en 360 grados. Foto: Google.

Estas funciones convierten a Google Maps en una herramienta indispensable tanto para la movilidad cotidiana como para la planificación de viajes, combinando precisión, seguridad y comodidad para los usuarios.