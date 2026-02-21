Canal 26
Cinco funciones de Google Maps que te harán navegar como un experto y entender el punto azul.
Cinco funciones de Google Maps que te harán navegar como un experto y entender el punto azul. Foto: Pixabay | Mejorada con IA.

Como la gran mayoría sabe, la aplicación Google Maps utiliza un punto azul para mostrar tu ubicación en tiempo real en celulares, tablets y computadoras. Este indicador aparece apenas se abre la aplicación, siempre que se hayan otorgado los permisos de ubicación correspondientes.

Comprender cómo funciona es fundamental para orientarse con precisión y aprovechar al máximo la aplicación, especialmente para quienes viajan, caminan por la ciudad o dependen del GPS para ubicarse.

La aplicación Google Maps utiliza un punto azul para mostrar tu ubicación en tiempo real. Foto: Google Maps.

Cómo interpretar el punto azul de Google Maps

  • Punto azul sólido: el dispositivo ha detectado tu ubicación con exactitud.
  • Círculo celeste alrededor del punto: indica un margen de error; tu posición se encuentra dentro de ese radio.
  • Punto gris o ausencia del marcador: la aplicación no pudo determinar tu ubicación, mostrando el último registro disponible. Factores como edificios altos, estructuras metálicas o estacionamientos pueden afectar la señal.

Cómo mejorar la precisión de Google Maps

Activar la ‘Alta Precisión’ de ubicación

  • En Android: Ajustes > Ubicación > Servicios de ubicación > Precisión de la ubicación de Google > activar “Mejorar la precisión de la ubicación”.
  • Esto permite usar Wi-Fi y Bluetooth para una ubicación más exacta, incluso en interiores.

Verificar permisos y conexión

  • Asegurarse de que Google Maps tenga acceso a tu ubicación en “Siempre” o “Solo al usar la app”.
  • Comprobar que los datos móviles o Wi-Fi estén activos y con buena señal.

Otros consejos útiles

  • Desactivar el modo avión para evitar interferencias con el GPS.
  • Reiniciar el GPS, la app o el teléfono si la ubicación se queda congelada.
  • Mantener la aplicación actualizada.
  • Usar la función Live View, que aprovecha la cámara para mejorar la orientación del punto azul.
Cinco funciones de Google Maps que te harán navegar como un experto y entender el punto azul. Foto: X/Grok.

Cinco funciones de Google Maps que tenés que conocer

Google Maps ofrece herramientas que optimizan la navegación y facilitan la vida diaria de millones de usuarios:

  1. Navegación en tiempo real: rutas optimizadas con actualizaciones automáticas según tráfico, accidentes o cierres de calles, ajustando el trayecto para llegar más rápido y evitar contratiempos.
  2. Street View: permite explorar calles y lugares mediante imágenes panorámicas en 360 grados. Ideal para reconocer direcciones, visualizar fachadas o planificar recorridos a pie con mayor seguridad.
  3. Descarga de mapas sin conexión: guarda áreas específicas en el dispositivo para acceder a ellas sin conexión a internet, útil en viajes o zonas con cobertura limitada.
  4. Búsqueda de establecimientos cercanos: facilita encontrar restaurantes, farmacias, estaciones de servicio o cajeros automáticos, mostrando horarios, valoraciones y reseñas de otros usuarios.
  5. Compartir ubicación en tiempo real: permite informar a familiares o amigos sobre tu recorrido y ubicación exacta durante un periodo determinado, reforzando la seguridad y coordinación en desplazamientos.
El Street View de Google Maps permite explorar calles y lugares mediante imágenes panorámicas en 360 grados. Foto: Google.

Estas funciones convierten a Google Maps en una herramienta indispensable tanto para la movilidad cotidiana como para la planificación de viajes, combinando precisión, seguridad y comodidad para los usuarios.