Geneanet, la web para buscar tu apellido. Fuente: Captura de pantalla

La antroponimia es el estudio que se dedica a buscar los apellidos y su procedencia. Es una materia que a muchos les resulta interesante, ya que de esa forma pueden saber mucho más sobre su pasado y las raíces familiares. Para ello, hay una página web que en cuestión de segundos recopila información e indica de dónde viene y cuántas personas hay en el mundo con tu mismo apellido.

El mapa interactivo de tu apellido: así es el sitio que busca el origen y la etimología a lo largo de los siglos

Esta herramienta llamada Geneanet les permite a los usuarios consultar de dónde sale su apellido y cuántas personas lo comparten. De hecho, también te permite saber de forma detallada en qué países se encuentran.

Cómo usar Geneanet: los pasos que debés seguir para rastrear el origen de tu apellido

El funcionamiento de la web de Geneanet es muy sencillo, ya que permite escribir un apellido en el buscador y luego se despliega un mapa con la distribución geográfica de los apellidos que se encuentran registrados en la plataforma especializada en etimología y antroponimia.

Este mapa se genera a partir de millones de datos introducidos por otros usuarios y allí se puede saber cuántas personas hay con ese apellido, sus orígenes y su evolución a través de los años. De hecho, hay una línea de tiempo para poder comprobar la evolución de la distribución geográfica a lo largo de los años.

Además, este mapa interactivo permite seguir el rastro de un apellido hasta sus orígenes, ya que indica con un color de dónde salió o dónde hay mayor concentración de gente registrada con ese mismo apellido.

Estos datos se construyen gracias a la herramienta de registro de árboles genealógicos de Geneanet, que tiene registradas a más de 9.000 millones de personas a lo largo de la historia gracias a los datos introducidos por sus usuarios.

Por último, también ofrece una breve descripción del origen y la etimología del apellido introducido en la web, lo que permite conocer las raíces del mismo. Sin embargo, es necesario indicar que de querer saber mucho más allá del origen de tus raíces, existe una versión paga que arroja más información relevante.