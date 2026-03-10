Llega a Argentina el mayor fabricante de drones del mundo:

Fuera del agro, crece el uso en minería y energía Foto: Foto generada con IA

La industria de drones en Argentina vive un crecimiento sin precedentes. En este contexto, el mayor fabricante de drones del mundo desembarcó oficialmente en el país, consolidando una alianza estratégica entre HDT NewForce y Technology Bureau, lo que posiciona a Argentina como un polo clave para la adopción de tecnología aérea avanzada.

Un mercado argentino en plena expansión

La llegada de este gigante global no es casualidad: el mercado local atraviesa una fase de fuerte expansión, impulsada por la desregulación normativa y la adopción masiva de drones en sectores productivos.La Resolución 550/2025, que eliminó la licencia de piloto para drones de menos de 25 kg y redujo trámites antes engorrosos, generó un salto del 700% en matriculaciones durante 2025, un dato clave que convirtió al país en uno de los mercados más dinámicos de la región.

Esta flexibilización normativa permitió acelerar inversiones, disminuir barreras de entrada y habilitar el uso comercial y recreativo sin procesos burocráticos que antes demoraban meses. Ahora, operadores y empresas pueden integrar drones de forma ágil en sus operaciones.

El agro: motor de la demanda de drones

El sector agrícola continúa liderando el crecimiento del mercado de drones en Argentina.En solo dos años, la tecnología avanzó desde equipos de 10-20 litros hacia modelos de gran porte como DJI Agras T100 y King‑150, que pueden transportar entre 100 y 150 litros/kilos, transformando por completo las tareas de pulverización y siembra.

Gracias a esta evolución, se proyecta que el parque de drones agrícolas supere las 3.500 unidades operativas hacia fin de año, ubicando al país como el segundo mercado más importante de Latinoamérica, detrás de Brasil.

El fabricante de drones más grande del mundo desembarca en Argentina Foto: iProfesional

Crecimiento en minería, energía y seguridad

El desembarco del mayor fabricante de drones del mundo también impactará sectores estratégicos:

Minería

Los drones son cada vez más utilizados para mapeo 3D, topografía, monitoreo perimetral y exploración en proyectos de litio y cobre. La incorporación de flotas técnicas permite optimizar operaciones y mejorar la seguridad.

Energía y oil & gas

Compañías del sector implementan drones para inspección de ductos, pozos, parques solares y líneas de alta tensión, reduciendo costos y tiempos operativos.

Seguridad urbana

Municipios y provincias adoptan drones equipados con cámaras térmicas y sistemas de seguimiento automático para monitoreo inteligente y prevención del delito.

Logística y entregas aéreas

La línea DJI FlyCart, con capacidad para transportar cargas de 40 y 85 kg, ya opera en Brasil y comienza a evaluarse para corredores rurales y last mile en Argentina.

Tecnología de vanguardia y operaciones autónomas

La alianza HDT NewForce – Technology Bureau permitirá traer al país soluciones de misión crítica como:

DJI Dock 3 : estaciones autónomas para operaciones remotas sin intervención humana.

Drones Matrice 4TD y Matrice 400 : mayor autonomía, resistencia y capacidad operativa en entornos complejos.

Plataformas integrales para defensa civil, incendios forestales, infraestructura estratégica, y gestión de desastres naturales.

HDT NewForce y Technology Bureau buscan transformar varios sectores Foto: Foto generada con IA

Estas herramientas fueron presentadas recientemente en un evento en el Hipódromo de San Isidro, donde empresas y organismos públicos evaluaron aplicaciones para operaciones críticas.

Un antes y un después para la industria argentina

La llegada del mayor fabricante de drones del mundo marca un punto de inflexión: Argentina deja atrás su condición de mercado emergente para convertirse en un centro regional de innovación aérea. La combinación de regulación moderna, adopción tecnológica y oferta de equipos profesionales posiciona al país como un destino clave para futuras inversiones.

Con esta nueva etapa, sectores como el agro, la minería, la energía y la seguridad darán un salto hacia operaciones más eficientes, autónomas y seguras.