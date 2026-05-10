Drones iraníes. Foto: REUTERS/WANA

La República Islámica de Irán se posiciona como una potencia militar por diversos motivos, por lo que su arsenal armamentístico es notable y eso puede poner en jaque a sus enemigos, en especial con su arsenal de drones.

Hay varias razones por las que sucede esto, y algunos de los motivos tienen que ver con las sanciones internacionales que sufrió en el último tiempo, con la innovación local y con una estrategia de bajo costo, motivos por los cuales la nación persa consiguió estar tan bien posicionada en este aspecto.

La actualidad poderosa de Irán también hace que se modifique y redefina la dinámica de los conflictos en la modernidad. En ese sentido, lo que comenzó como una respuesta improvisada al aislamiento internacional se convirtió en una herramienta clave de proyección de poder, con impacto directo en escenarios bélicos de Medio Oriente y Europa del Este.

Cómo Irán se convirtió en una potencia militar

Para entender por qué Teherán se convirtió en una importante potencia armamentística hay que remontarse a la Revolución Islámica de 1979, donde se marcó un quiebre profundo de las relaciones de Irán con Occidente. A partir de allí se dieron las primeras sanciones económicas y tecnológicas que en los años posteriores limitaron drásticamente el acceso a equipamiento militar avanzado.

La dependencia previa de proveedores extranjeros, especialmente para el mantenimiento de aeronaves, dejó a Irán en una situación vulnerable. Sin repuestos ni asistencia técnica, la necesidad de desarrollar capacidades propias dejó de ser una opción y pasó a ser una obligación estratégica.

Por ello, universidades, centros de investigación y técnicos locales comenzaron a ocupar un rol central en Irán. La innovación dejó de depender de grandes presupuestos y empezó a apoyarse en soluciones más creativas, muchas veces haciendo uso de recursos limitados. Esto fue el puntapié inicial que desarrollaría una industria que consolidaría los pilares del sistema de defensa iraní.

Drones iraníes. Foto: REUTERS/WANA

La guerra entre Irak e Irán, el punto de inflexión

Probablemente, el punto de inflexión haya sido la guerra entre Irak e Irán, entre 1980 y 1981. Y es que, frente a la superioridad de Bagdad, Teherán necesitaba alternativas de bajo costo para tareas de reconocimiento.

De esta manera comenzaron a aparecer los primeros drones rudimentarios, pero efectivos, desarrollados por estudiantes universitarios.

Estaban equipados con cámaras simples, pero eran capaces de sobrevolar territorio enemigo y regresar con información clave.

Pasados los años y las décadas, la tecnología evolucionó de forma notable: los drones dejaron de ser herramientas de vigilancia para convertirse en verdaderas armas de ataque.

Por ejemplo, ya para finales de los ‘80, Irán experimentaba con modelos capaces de transportar explosivos. Con esto se empezó a dar el nacimiento de sistemas de ataque no tripulados, como los que actualmente predominan.

Los costos del armamento iraní marcan la diferencia en su tipo de guerra

También hay que describir que, a diferencia de otras potencias, el enfoque iraní no priorizó la sofisticación extrema. En lugar del desarrollo de sistemas costosos y altamente complejos, se optó por una estrategia basada en la producción masiva de drones económicos. Es decir, primó la cantidad por sobre la calidad.

En la actualidad, esto también redefinió los costos de la guerra: hoy un dron puede costar una fracción de lo que sale un misil moderno.

Este modelo fue probado en distintos escenarios. En Medio Oriente, grupos aliados han utilizado drones de origen iraní en conflictos regionales, ampliando el alcance de esta tecnología más allá de las fronteras del país. Sin embargo, el salto a la escena global se produjo con su aparición en la guerra en Ucrania, donde estos sistemas demostraron su capacidad para operar en conflictos de alta intensidad.