Ucrania ataca con drones a la espera de la tregua por el Día de la Victoria:

Cuatro años de guerra en Ucrania. Foto: Canal 26

Rusia confirmó la muerte de al menos dos personas y otros 32 heridos en el ataque ucraniano con drones y misiles contra Cheboksari, a unos 600 kilómetros de Moscú.

Anteriormente, el canal de Telegram Baza contó hasta dos muertos y otras 34 personas heridas en los ataques con drones y misiles de crucero que impactaron contra edificios residenciales y una planta del Instituto de Investigación de Ingeniería de Relés.

Desfile militar en Rusia por el Día de la Victoria. Foto: REUTERS/Anton Vaganov.

Todo en esto en el marco del Día de la Victoria, jornada en la Rusia plantea un alto el fuego para los días 8 y 9 de mayo.

Según la nota castrense, Moscú espera que Kiev siga su ejemplo y respete el cese de hostilidades durante el viernes y el sábado, día en el que tendrá lugar un desfile militar en la plaza Roja.

Volodimir Zelenski, presidente de Ucrania. Foto: REUTERS

En tanto, Volodímir Zelenski le reprochó a Rusia su “cinismo” por pedir un alto el fuego para celebrar un desfile, al que calificó de “propagandístico” y al mismo tiempo seguir atacando territorio ucraniano en los días previos a la entrada en vigor de esa tregua.

“Es de un cinismo absoluto pedir un alto el fuego para organizar celebraciones propagandísticas mientras se lanzan ataques así, con misiles y drones en los días previos”, escribió en X el presidente ucraniano.