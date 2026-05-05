Ucrania ataca con drones a la espera de la tregua por el Día de la Victoria: ¿Rusia teme mostrar su vulnerabilidad?
Kiev atacó edificios residenciales en la previa a la tregua impulsada por Zelenski. Además, en el tradicional desfile militar, Putin no desplegará su arsenal y mantendrá activo a su Ejército por miedo a una violación del alt oel fuego.
Rusia confirmó la muerte de al menos dos personas y otros 32 heridos en el ataque ucraniano con drones y misiles contra Cheboksari, a unos 600 kilómetros de Moscú.
Anteriormente, el canal de Telegram Baza contó hasta dos muertos y otras 34 personas heridas en los ataques con drones y misiles de crucero que impactaron contra edificios residenciales y una planta del Instituto de Investigación de Ingeniería de Relés.
Todo en esto en el marco del Día de la Victoria, jornada en la Rusia plantea un alto el fuego para los días 8 y 9 de mayo.
Según la nota castrense, Moscú espera que Kiev siga su ejemplo y respete el cese de hostilidades durante el viernes y el sábado, día en el que tendrá lugar un desfile militar en la plaza Roja.
En tanto, Volodímir Zelenski le reprochó a Rusia su “cinismo” por pedir un alto el fuego para celebrar un desfile, al que calificó de “propagandístico” y al mismo tiempo seguir atacando territorio ucraniano en los días previos a la entrada en vigor de esa tregua.
“Es de un cinismo absoluto pedir un alto el fuego para organizar celebraciones propagandísticas mientras se lanzan ataques así, con misiles y drones en los días previos”, escribió en X el presidente ucraniano.