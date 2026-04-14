Transferencias Foto: Freepik

En un contexto donde las transferencias bancarias y las billeteras digitales se volvieron parte del día a día, una de las dudas más frecuentes entre los argentinos es cuánto dinero se puede recibir sin tener que declararlo ante ARCA y cuándo esos movimientos pueden llamar la atención del organismo fiscal. Durante abril, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero mantiene activos distintos parámetros de control que conviene conocer para evitar intimaciones, pedidos de documentación o bloqueos preventivos.

¿Hay un límite de transferencias mensuales?

Uno de los mitos más extendidos es que existe un número máximo de transferencias permitidas por mes. En la práctica, ARCA no fija un tope en cantidad de operaciones, sino que analiza el total de dinero que se mueve y, sobre todo, si ese volumen es coherente con el perfil fiscal del titular de la cuenta.

Es decir: no importa si recibís muchas transferencias chicas o pocas grandes. Lo que se evalúa es el monto total acumulado, su frecuencia y si tiene respaldo en ingresos declarados.

Transferencias bancarias. Foto: Freepik

¿Desde qué montos se activan los controles en abril?

Si bien no hay una cifra única que implique sanción automática, existen valores a partir de los cuales bancos y billeteras virtuales están obligados a informar movimientos.

Durante abril, los umbrales de referencia son:

Transferencias o acreditaciones mensuales



Extracciones de efectivo :



Saldos bancarios al cierre del mes :



Plazos fijos e inversiones :



Superar estos montos no implica automáticamente una infracción, pero sí habilita a ARCA a cruzar datos y pedir explicaciones si detecta inconsistencias.

Qué analiza ARCA cuando mira tus transferencias

El foco del organismo no está solo en el dinero, sino en la trazabilidad de los fondos. Entre los principales criterios que se evalúan se encuentran:

Origen del dinero

Frecuencia de los movimientos

Relación entre ingresos declarados y fondos recibidos

Cambios bruscos en el comportamiento de la cuenta

Por ejemplo, una persona en relación de dependencia que de repente empieza a recibir transferencias elevadas sin justificación aparente puede quedar bajo observación, aunque el monto no sea extraordinario.

Atención: muchas transferencias chicas también suman

Un error común es pensar que varias operaciones pequeñas no generan problemas. En realidad, ARCA analiza el total mensual, por lo que muchas transferencias de bajo monto pueden acumular cifras relevantes y activar alertas automáticas.

Este tipo de situaciones es habitual en:

Ventas informales

Cobros por servicios no facturados

Transferencias entre cuentas propias mal registradas

Uso intensivo de billeteras digitales

Trámites en ARCA Foto: ARCA

Qué documentación puede pedir ARCA

Si el organismo detecta inconsistencias, puede solicitar respaldo, como por ejemplo:

Recibos de sueldo o jubilación

Comprobantes de facturación

Declaraciones juradas impositivas

Constancia de monotributo

Certificación de ingresos

No responder a estos requerimientos puede generar sanciones más graves, como bloqueos temporales de cuentas o reportes ante otros organismos.

Claves para evitar problemas

Controlar el total mensual , no solo cada transferencia

Tener documentación ordenada

Declarar ingresos si son habituales

Evitar movimientos inconsistentes con tu perfil fiscal

Responder siempre a pedidos del banco o billetera

En abril, no existe un número mágico de transferencias permitidas, pero sí límites y criterios claros que ARCA utiliza para monitorear operaciones. Conocerlos, llevar un registro y poder justificar el origen del dinero es la mejor forma de evitar dolores de cabeza y operar con tranquilidad en un sistema cada vez más controlado.