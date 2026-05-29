OpenAI lanzará Sweet PEA, los auriculares inteligentes Foto: OpenIA

La empresa OpenAI vuelve a sorprender al mercado tecnológico con un nuevo producto que promete revolucionar la forma en la que las personas usan la inteligencia artificial. Se trata de Sweet PEA, unos auriculares inteligentes que serían lanzados oficialmente durante la segunda mitad del año.

Aunque todavía existe mucho hermetismo alrededor de este proyecto, algunos detalles sorprendieron al mercado debido a la reveladora forma de utilización del dispositivo. Estos auriculares estarán impulsados por inteligencia artificial y permitirán interactuar mediante comandos de voz de manera completamente manos libres.

OpenAI lanzará Sweet PEA, los auriculares inteligentes Foto: OpenIA

La compañía tendría grandes expectativas para este lanzamiento y apuntaría a vender entre 40 y 50 millones de unidades durante su primer año en el mercado global, gracias a la novedad de su tecnología y su capacidad infinita de asistencia al usuario

Cómo funcionarán los auriculares Sweet PEA

Sweet PEA sería un pequeño dispositivo que se coloca en la oreja y acompaña al usuario durante todo el día. La idea es que las personas puedan hablar directamente y recibir respuestas en tiempo real gracias a la inteligencia artificial integrada. Además de contar con un chip especial para gestionar tareas diarias, los auriculares incluirían cámaras y micrófonos para entender mejor el entorno y las necesidades del usuario.

OpenIA presenta SweetPEA. Fuente: Canal26

Entre las funciones que ofrece Sweet PEA, podría revisar mails, consultar el celular, pedir comida, responder mensajes, solicitar taxis y hasta ejecutar distintas tareas cotidianas sin necesidad de contar con una pantalla de teléfono.

La apuesta de OpenAI busca simplificar cada vez más el uso de la tecnología, ya que el objetivo es ofrecer una experiencia completamente manos libres, donde el usuario sólo necesite hablar para resolver acciones del día a día.

El futuro: SweetPEA podría llegar a “leer la mente” de los usuarios

Uno de los aspectos más llamativos del proyecto es que, en el futuro, estos dispositivos podrían incluso realizar tareas sin que el usuario tenga que pedirlas verbalmente. Para avanzar en ese tipo de tecnología, OpenAI habría invertido 250 millones de dólares en Merge Labs, una empresa que trabaja en sistemas de conexión entre cerebro y computadora, similares a los desarrollos de Neuralink.

OpenAI lanzará Sweet PEA, los auriculares inteligentes Foto: OpenIA

Aunque todavía no hay demasiadas precisiones oficiales, Sweet PEA ya genera enorme expectativa y podría convertirse en uno de los lanzamientos tecnológicos más importantes de los próximos años.