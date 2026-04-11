La subasta se realizará el próximo 23 de abril. Foto: Generada con Gemini IA

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) anunció una nueva subasta pública / remate que sin dudas captará la atención de los aficionados a la tecnología. En esta ocasión, se trata de un lote de consolas de videojuegos de última generación incautadas por la Aduana, las cuales saldrán a la venta con precios base muy por debajo de su valor de mercado.

Oportunidad para gamers: ¿cuándo es la subasta de consolas de ARCA?

Para quienes buscan actualizar su centro de entretenimiento, esta iniciativa representa una excelente oportunidad. La subasta se llevará a cabo de forma electrónica el próximo 23 de abril de 2026.

El objetivo principal de esta medida, impulsada en conjunto por ARCA y la Dirección General de Aduanas, es lograr descongestionar los depósitos aduaneros. De esta manera, el organismo busca reducir de forma efectiva los altos costos de almacenamiento que genera la mercadería secuestrada en distintos operativos de control.

La subasta incluye modelos estándar y versiones Pro, con precios base que parten desde los 200 mil pesos. Foto: Freepik

Lista de consolas y modelos disponibles en la subasta

El catálogo completo del remate está compuesto por un total de doce consolas PlayStation 5, todas ellas acompañadas por su correspondiente control inalámbrico DualSense. Los lotes en subasta ofrecen distintas alternativas según las preferencias y el presupuesto de los interesados:

PlayStation 5 Estándar (1 TB) : El precio base para las versiones individuales parte desde los $200.000. Adicionalmente, se subastarán lotes que agrupan cuatro de estas unidades, con un valor inicial total de aproximadamente $816.000.

PlayStation 5 Pro (2 TB): Para los usuarios que buscan mayor rendimiento y capacidad, las versiones Pro tienen un valor base estipulado en $355.500.

El ahorro frente al mercado

Para tomar dimensión de los precios, el valor actual en tiendas oficiales y plataformas como Mercado Libre para una PlayStation 5 nueva (versión Slim estándar de 1 TB con lector de discos) oscila entre $1.300.000 y $1.500.000. Por su parte, la versión Pro de 2 TB se comercializa en un rango de entre $1.800.000 y $2.500.000, dependiendo del comercio y el método de pago.

El valor actual de la PlayStation 5 en tiendas oficiales y otras plataformas supera el $1.000.000 Foto: Freepik

ARCA: ¿dónde se realiza la subasta online de consolas?

Todo el proceso de puja se gestionará de forma exclusivamente virtual a través de la plataforma oficial del Banco Ciudad. Para poder ofertar y participar, los interesados deben completar una serie de pasos previos:

Ingreso y registro: Acceder al sitio web subastas.bancociudad.com.ar y registrarse como usuario. Suscripción: Buscar la convocatoria específica y suscribirse al evento. Garantía: Constituir un depósito en garantía equivalente al 10% del valor base del lote elegido. (Este monto se devuelve íntegramente de forma automática en caso de no resultar adjudicatario de la puja).

Llegado el 23 de abril, los usuarios habilitados deberán ingresar a la plataforma en el horario preestablecido para comenzar a realizar sus ofertas.

Condiciones de entrega

Es fundamental tener en cuenta que el retiro de los equipos adjudicados deberá realizarse de forma exclusivamente presencial, respetando el lugar y las condiciones detalladas en los pliegos de la subasta. No se realizan envíos, por lo que la logística de traslado de la mercadería corre por cuenta del comprador.