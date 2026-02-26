Neo, el robot que hace tareas domésticas Foto: Amazon/ NEO

La llegada de la automatización del hogar ya es un hecho y dio un salto en el último tiempo con NEO, un robot humanoide diseñado para realizar las tareas domésticas cotidianas como ordenar ambientes, doblar ropa, aspirar y limpiar distintos espacios, y que promete revolucionar la forma de vivir en una casa.

La propuesta de este robot va más allá de un clásico dispositivo inteligente, ya que busca integrarse a la rutina diaria de la familia gracias a su desarrollo de software con inteligencia artificial, que lo hace capaz de aprender preferencias y ritmos de cada usuario.

Con un diseño amigable, silencioso y pensado para convivir en espacios modernos, NEO combina asistencia física con interacción conversacional, acercándose cada vez más a la idea de un “asistente personal” con forma humana.

El robot puede recibir instrucciones por voz a través de una aplicación móvil, permitiendo asignarle tareas del hogar específicas de forma sencilla. El robot podrá desde organizar una habitación, hasta pasar la aspiradora y otras acciones de limpieza gracias a su sistema de IA.

Otra de sus características principales es su capacidad de aprendizaje, ya que si no puede completar una tarea por sí solo, un operador puede intervenir de forma remota para controlarlo y enseñarle a realizarla correctamente. Esa experiencia luego queda registrada, permitiendo mejorar su desempeño en el futuro.

Además de las tareas físicas, NEO puede mantener conversaciones básicas y recordar preferencias del usuario, lo que le permite, por ejemplo, priorizar determinadas actividades o adaptarse a hábitos específicos del hogar.

NEO, el robot humanoide que ayuda en la tarea del hogar: cómo es su diseño y cuánto sale

El robot NEO mide aproximadamente 1,67 metros de altura y pesa unos 30 kilos. A pesar de su estructura liviana, puede levantar hasta 70 kilos, lo que amplía considerablemente el rango de tareas que puede realizar dentro de una casa. Además, su diseño fue pensado para integrarse de forma natural en el entorno doméstico con movimientos silenciosos y una apariencia amigable.

El robot ya se encuentra en etapa de preventa. El precio de compra es de u$s20.000, aunque también se ofrece un modelo de suscripción mensual de u$s499, una alternativa que busca facilitar el acceso a esta tecnología.

Según lo anunciado por la compañía, los primeros envíos al público están previstos para mediados del 2026, marcando lo que podría ser el inicio de una nueva etapa en la vida doméstica: hogares donde las tareas cotidianas queden, en gran parte, en manos de robots humanoides inteligentes.

Con propuestas como NEO, la pregunta ya no es si los robots formarán parte de la vida diaria, sino cuándo se volverán tan comunes como hoy lo son los teléfonos inteligentes o los asistentes virtuales.