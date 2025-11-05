Cyber Monday 2025: hasta cuándo se puede comprar con descuentos y beneficios

El ciclo de descuentos y promociones en diferentes rubros que hace foco en electrónica empezó este lunes 3 de noviembre. Hasta cuándo se extiende.

El Cyber Monday 2025 comenzó este lunes 3 de noviembre y finaliza oficialmente este miércoles 5 de noviembre. Sin embargo, algunas marcas extienden los días disponibles para aprovechar las ofertas.

El director de la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE), Gustavo Sambucetti, afirmó que más de cinco millones de personas ingresaron al sitio web oficial del Cyber Monday durante el primer día del evento. El pico de usuarios se registró a las 23hs del día lunes con 187.000 personas conectadas.

Hasta cuándo se extienden los descuentos del Cyber Monday 2025

Al igual que en ediciones previas, el evento puede extenderse durante una semana y convertirse en una Cyber Week, finalizando el domingo 9 de noviembre.

Por su parte, distintas marcas eligen extender los descuentos por su cuenta y ya no participar activamente de la página oficial del Cyber Monday.

Cuáles son los productos más buscados del Cyber Monday

Entre las 900 empresas que ofrecen sus promociones en el Cyber Monday, los productos más buscados son los aires acondicionados, heladeras, zapatillas, celulares, lavarropas y televisores, en ese orden.

Según la CACE, el comportamiento de búsqueda “refleja a un consumidor informado, que analiza precios, compara beneficios bancarios y prioriza financiación en cuotas y envíos gratuitos“.

Ranking de categorías más visitadas en el primer día:

Electro y Tecno Indumentaria y Calzado Viajes Muebles, Hogar y Deco Salud y Belleza Deportes y Fitness Motos y Autos Bebés y Niños Super, Gastronomía y Bodegas Servicios y Varios.

Cyber Monday 2025: cómo evitar estafas

Es un buen momento para aprovechar y buscar productos con descuentos y precios atractivos. Sin embargo, siempre queda la duda si las promociones que anuncian las marcas son verdaderas ofertas o, como ha ocurrido en otras ocasiones, los precios se incrementaron previamente más de lo habitual y, tras aplicar la rebaja, terminan costando prácticamente lo mismo que antes.

Los sitios web que ayudan a prevenir estafas.

Cuando el valor de un producto aumenta considerablemente en las semanas previas, el vendedor puede presentarlo con un gran descuento que, aunque sea técnicamente real, en la práctica solo lo deja al mismo precio que tenía antes de la suba. Por eso, comparar cuánto cuesta en distintos comercios y en distintos momentos del año es una buena forma de evaluar si realmente conviene comprarlo en ese momento.

Por eso mismo, es conveniente revisar páginas web que se dedican a la comparación de precios durante todo el año. Como, por ejemplo: Historial de Precios, Precialo y MercadoTrack.