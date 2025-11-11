No hay que arrancarlas: las plantas que crecen en el piso y son beneficiosas para la salud

Estas “malezas” suelen arrancarse sin saber sus verdaderas propiedades medicinales. Cómo utilizarlas.

Plantas, jardín. Foto: Freepik

Las plantas que crecen en jardines y terrenos abandonados suelen ser arrancadas sin saber sus verdaderas propiedades. Las llamadas “malezas” pueden aportar nutrición, bienestar y hasta propiedades medicinales.

Por ejemplo, el huevito de gallo, la quinoa blanca y la carne gorda son tres plantas que se arrancan, pero son ideales para utilizar como remedios y alimentos.

Las plantas que crecen en el piso y no hay que arrancar

Huevito de gallo (Salpichroa origanifolia)

El huevito de gallo, que está formado con hojas verdes y flores pequeñas, crece en el pasto o en rincones donde la tierra siempre está húmeda. Si bien de aspecto puede parecer una hierba común, tiene un alto valor medicinal ya que se la puede utilizar como un antiinflamatorio natural y aliviar molestias digestivas.

Huevito de gallo (Salpichroa origanifolia). Foto: Wikipedia.

Por otro lado, sus hojas pueden utilizarse en infusiones o aplicarse externamente como compresa para aliviar dolores musculares.

Quinoa blanca (Chenopodium quinoa)

Si bien la quinoa es considerada un superalimento, en varias partes del país y Sudamérica crece la quinoa blanca silvestre y puede confundirse con maleza.

Esta planta crece con hojas verdes que se pueden ingerir como verdura de estación y sus granos, luego de ser recolectados y cocidos, son una fuente de proteínas, hierro y fibra.

Quinoa blanca (Chenopodium quinoa). Foto: Freepik.

Por otro lado, la quinoa blanca puede adaptarse a distintos tipos de suelo y no necesita de mayores cuidados, lo que la convierte en una aliada para las huertas pequeñas o para quienes recién arrancan en la jardinería.

Carne gorda (Talinum paniculatum)

Esta planta está formada de hojas carnosas y un color verde que resalta por sobre el resto. La carne gorda puede crecer tanto en patios como en bordes de calles y es una de las plantas comestibles que ofrece omega 3, vitamina C y antioxidantes, ideales para fortalecer el sistema inmunológico y ayudar a mejorar la piel.

Carne gorda (Talinum paniculatum). Foto: Instagram/laciudadnosregalasabores

Además, es utilizada para cicatrizar y desinflamar y, gracias a su efecto refrescante, es ideal para aliviar irritaciones o quemaduras de menor grado. En los alimentos se puede utilizar en ensaladas, tortillas o cualquier otro alimento.