Pingüinos de Magallanes. Foto: Unsplash

Especialistas del Centro Nacional Patagónico (CENPAT) realizaron un exhaustivo relevamiento de las colonias reproductoras de pingüino de Magallanes (Spheniscus magellanicus) a lo largo de toda la costa argentina para obtener un panorama completo sobre el estado poblacional de esta emblemática especie.

El estudio científico incluyó 65 colonias reproductivas distribuidas desde Río Negro hasta Tierra del Fuego, además de las Islas Malvinas. El objetivo fue actualizar los datos y calcular las tendencias y niveles de abundancia registrados durante las últimas tres décadas.

Los resultados mostraron que, a escala nacional, el pingüino de Magallanes mantiene una población estable y con una tendencia positiva a largo plazo. El estudio registró un crecimiento anual promedio cercano al 2% y contabilizó unas 1,34 millones de parejas activas.

Pingüinos de Magallanes en Islote Lobos, Río Negro. Foto: CENPAT

Los pingüinos de Magallanes son una especie que no está en retroceso

Los investigadores explicaron que la mayoría de los estudios anteriores se concentraban en colonias muy representativas, como Punta Tombo, lo que generaba la impresión de que la especie estaba disminuyendo de manera generalizada.

“Trabajando en las últimas temporadas en la colonia de Islote Lobos, veíamos que su población aumentó mucho desde su establecimiento, con una buena tasa de crecimiento”, señaló Jésica Hombre, becaria del CENPAT y de la Administración de Parques Nacionales.

Además, el equipo científico detectó una redistribución de individuos entre distintas colonias, lo que evidencia una dinámica metapoblacional.

Pingüinos de Magallanes. Foto: Comodoro Turismo.

“Lo que ocurre en una región no siempre representa lo que pasa en toda la costa. Hay colonias nuevas que son pequeñas y tienen buena tasa de crecimiento y hay colonias que están decreciendo, pero son metapoblaciones. No son animales que permanezcan quietos y relegados únicamente a una colonia, sino que existe un flujo entre distintas áreas”, explicaron.

En ese sentido, remarcaron que analizar solo algunas colonias puede conducir a conclusiones incompletas o equivocadas.

“Al estudiar toda la costa, podemos identificar cuáles están disminuyendo, cuáles están creciendo, cuáles necesitan mayor monitoreo y qué sectores podrían convertirse en prioritarios para la conservación”, concluyeron.

Pingüinos de Magallanes en La Armonia. Foto: Victoria Zavattieri - WCS Argentina

Centinelas del océano: por qué los pingüinos son clave

Lejos de ser solo animales carismáticos, los pingüinos cumplen una función esencial como indicadores biológicos. Su estado de salud refleja directamente el de los ecosistemas marinos. Cambios en su comportamiento, en sus rutas o en su alimentación pueden advertir sobre problemas como el calentamiento global, la sobrepesca o la contaminación.

Actualmente, las 19 especies de pingüinos enfrentan amenazas crecientes: desde el cambio climático hasta los derrames de petróleo y la contaminación plástica. Uno de los casos más preocupantes es el del pingüino emperador, cuya reproducción depende del hielo marino, cada vez más escaso.