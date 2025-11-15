Navidad 2025 y Año Nuevo: 5 consejos útiles para decorar la casa de forma segura

Con la llegada de las fiestas, ambientar el hogar es una de las actividades más divertidas para hacer en familia. Cuáles son los tips a tener en cuenta para disfrutar de la calidez navideña sin accidentes.

Colores en tendencia para la decoración de Navidad. Foto: Pinterest.

Se acerca la Navidad y entre los preparativos de fin de año y la rutina diaria, muchas veces no nos detenemos a pensar en cómo ambientar el hogar para las fiestas de forma segura. Si bien el árbol navideño es la decoración más importante de todas, las luces y las guirnaldas también deben estar presentes.

Y aunque dejemos volar nuestra imaginación y decoremos todo nuestro hogar, es necesario tener en cuenta la seguridad a la hora de decorar la casa. Por eso, hay cinco cosas fundamentales que tenés que saber antes de realizar cualquier tipo de modificación navideña en tu casa.

Luces, festejos de fin de año, Navidad

5 consejos esenciales para una decoración navideña segura

Revisá el estado de las luces navideñas antes de usarlas

Antes de comenzar con la decoración, es fundamental inspeccionar cuidadosamente todas las luces que vas a colocar, ya sea en el árbol, en ventanas o en espacios exteriores. Comprobá que los cables no estén pelados, quebrados o quemados, y verificá que los enchufes y las bombillas se encuentren en buen estado.

También es recomendable encender las luces antes de instalarlas para asegurarte de que funcionen correctamente. Si se trata de luces muy antiguas o dañadas, conviene reemplazarlas por modelos más modernos y seguros. Esto es esencial porque muchos accidentes eléctricos y pequeños incendios en época navideña se originan por fallas en las guirnaldas luminosas.

Decoración de Navidad. Foto: Pinterest.

Evitá sobrecargar enchufes y prolongadores

Durante las fiestas solemos conectar más elementos eléctricos de los habituales, por lo que es importante evitar la sobrecarga. Lo ideal es utilizar regletas con sistema de protección y distribuir las conexiones en distintos puntos de la casa.

Es preferible no colocar extensiones debajo de alfombras ni en lugares donde puedan calentarse o doblarse, ya que eso puede dañar el cableado. Si notás que algún enchufe o prolongador se calienta, desconectá todo inmediatamente y revisá la causa. Tomar estas precauciones ayuda a prevenir cortocircuitos o chispazos, dos de los principales riesgos eléctricos en esta temporada.

Mantené decoraciones inflamables lejos del calor

Muchos de los adornos tradicionales están hechos de materiales inflamables como plástico, papel o telas sintéticas, por lo que es esencial ubicarlos lejos de estufas, velas, chimeneas o cualquier fuente de calor.

Si utilizás velas reales, colocalas siempre en recipientes adecuados y en superficies estables, y asegurate de que estén lo suficientemente alejadas de guirnaldas o cortinas. Para un ambiente más seguro, podés optar por velas LED, especialmente si hay niños o mascotas en la casa. Mantener los adornos fuera del alcance de calor no solo reduce el riesgo de incendio, sino también de accidentes involuntarios.

Velas. Foto Unsplash

Optá por luces y adornos LED

Las luces LED son, hoy en día, la opción más segura y recomendada para decorar en Navidad. A diferencia de las luces incandescentes, generan muy poco calor, lo que disminuye notablemente la posibilidad de que algo se encienda por accidente.

Además, consumen menos energía y tienen una vida útil mucho mayor, lo que las convierte en una alternativa más económica y sustentable. Muchas vienen con modos de iluminación suave o intermitente, ideales para mantenerlas encendidas durante horas sin riesgos. Elegir este tipo de tecnología no solo mejora la seguridad, sino también la eficiencia del hogar.

Qué pasa con los adornos rojo y verde en Navidad. Foto: Unsplash

Asegurá el árbol y los adornos para evitar caídas

Para evitar accidentes domésticos, es importante que el árbol esté correctamente fijado y apoyado sobre una base firme. En el caso de los árboles naturales, mantenerlos hidratados ayuda a que no se sequen ni se vuelvan inflamables.

Los árboles artificiales también deben armarse siguiendo las instrucciones para garantizar su estabilidad. Colocar los adornos pesados en las ramas inferiores y dejar los más livianos para la parte superior ayuda a equilibrar el peso y evitar desprendimientos. Si convivís con mascotas o niños pequeños, lo ideal es evitar objetos de vidrio o piezas pequeñas en zonas accesibles. También es conveniente sujetar bien las coronas y guirnaldas en puertas y paredes para evitar que se caigan.