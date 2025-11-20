Calendario de adviento 2025: cuánto salen en Argentina y dónde se pueden comprar

Este simpático objeto suele contener entre 6 y 24 casilleros con un peculiar ritual que debe cumplirse cada día. Los detalles en la nota.

Calendario de adviento.

Se acerca la Navidad y los calendarios de adviento ya comienzan a ser tendencia en las redes sociales. Este obsequio puede ser de maquillajes, joyerías, chocolates y perfumería, entre otras opciones.

Se trata de un calendario que contiene casillas que se abren una vez por día para descubrir las sorpresas que trae dentro. Algunos regalos suelen ser versiones minis de las principales marcas que lo venden, o también pueden ser productos exclusivos diseñados para ello.

Calendario de adviento. Foto: Pinterest.

Sin embargo, no todos son de 24 días, hay distintos modelos de calendarios de adviento que también pueden ser de 6, 7 o 15 días.

Cuál es el objetivo de un calendario de adviento

El calendario de adviento se utiliza para contar cuántos días faltan para la Navidad. El mismo se abre el primer día de diciembre y el último en la cena de Nochebuena.

Este tipo de objeto se vuelve cada año más popular, pese a que en un principio estaba dedicado a los más pequeños.

Dónde se pueden conseguir los calendarios de adviento

Los mismos se pueden conseguir desde los primeros días de noviembre. Marcas como Lancome, Cher Beauty, el de chocolates Mamuschka y recientemente Todomoda, fueron las primeras empresas en lanzarlos y se pueden conseguir en sus páginas web.

Calendario de adviento Todomoda x6 días. Foto: captura web

Calendario de adviento CHER. Foto: captura web

Calendario de adviento Todomoda x12 días. Foto: captura web

Calendario de adviento Lancome. Foto: captura web

Calendario de adviento Mamuschka. Foto: Instagram

Además, en distintos países también se podían comprar los calendarios de adviento de la marca La Roche-Posay, ideal para las rutinas de skincare.

Los distintos calendarios se pueden obtener a través de las distintas plataformas de ventas como Marcado Libre, Tienda Mia o Amazon. También se puede conseguir a través de eBay o en las tiendas oficiales de las distintas marcas que los venden.

El origen del calendario de adviento

El calendario de adviento nació en el siglo XIX en la Alemania protestante. Desde aquel momento, los niños prendían velas por cada día del adviento.

Por ello, el primer calendario de adviento se imprimió en el 1902 en la librería protestante Friedrich Trümpler de Hamburgo.

Desde ese momento, se convirtió en un gran regalo que puede ser útil para obsequiar a compañeros de trabajo, clientes o personas con las que se tiene una buena relación laboral.