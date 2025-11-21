Caja navideña de Havanna en 2025: cuánto sale y qué productos trae la edición limitada de este año

Se trata de una de las principales marcas de argentina y ya está disponible para comprarla de forma online. Qué sorpresas traerá este año.

Caja navideña de Havanna Foto: X Havanna

Falta poco para la Navidad y las principales marcas argentinas ya revelan sus propuestas para esta temporada. Entre ellas, se encuentra la caja navideña de Havanna, que trae una sorpresa especial y que, año a año, se agota rápidamente debido a la calidad de sus productos.

A finales de 2025, la compañía de alfajores marplatenses lanzó su edición limitada, disponible para compras online y con envío a domicilio a todo el país. La apuesta de este año llega renovada, no solo por la variedad de productos, sino también por un diseño artístico que convierte a la caja en un objeto coleccionable.

Caja navideña de Havanna Foto: X Havanna

En la edición 2025, la caja incluye productos tradicionales y los favoritos del público, especiales para compartir en la mesa dulce de las fiestas de fin de año. En un packaging especial alusivo a la Navidad, su interior incluye:

Pan Dulce Havanna de 600 g, con chips de chocolate y dulce de leche.

Caja de Alfajores Mixtos (6 unidades).

Caja de Alfajores 70% Cacao (4 unidades).

Caja de Havannets de Chocolate (6 unidades).

Almendras bañadas en Chocolate con Leche (100 g).

Avellanas bañadas en Chocolate con Leche (100 g).

Caja de Galletitas de Limón (6 unidades).

1 Crocante Andino (100 g).

Champagne Bianchi (750 ml), ideal para el brindis de Nochebuena o Año Nuevo.

Cuánto cuesta la caja de Havanna en 2025

La caja navideña tiene un precio de lista de $96.500, aunque la marca lanzó un descuento del 18% en su tienda online, dejando el valor final en $79.000. Este precio la posiciona como una alternativa de gama alta dentro del mercado de productos navideños, reforzando el perfil de Havanna como marca premium.

Caja navideña de Havanna Foto: X Havanna

Par esta edición, Havanna convocó a la artista argentina Pilar Dibujito, conocida por sus ilustraciones de banderas, colores suaves y vibrantes, para diseñar el packaging, que le hace un homenaje explícito a Mar del Plata, cuna de la marca.

La caja está decorada con paisajes costeros, personajes veraniegos y guiños gráficos a la ciudad que vio nacer a los famosos alfajores. La compañía presentó la caja como “una verdadera obra de colección”, pensada para conservar incluso después de disfrutar los productos.