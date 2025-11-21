Caja navideña de Havanna en 2025: cuánto sale y qué productos trae la edición limitada de este año

Se trata de una de las principales marcas de argentina y ya está disponible para comprarla de forma online. Qué sorpresas traerá este año.

Canal 26
Por Canal 26
viernes, 21 de noviembre de 2025, 17:09
Caja navideña de Havanna
Caja navideña de Havanna Foto: X Havanna

Falta poco para la Navidad y las principales marcas argentinas ya revelan sus propuestas para esta temporada. Entre ellas, se encuentra la caja navideña de Havanna, que trae una sorpresa especial y que, año a año, se agota rápidamente debido a la calidad de sus productos.

A finales de 2025, la compañía de alfajores marplatenses lanzó su edición limitada, disponible para compras online y con envío a domicilio a todo el país. La apuesta de este año llega renovada, no solo por la variedad de productos, sino también por un diseño artístico que convierte a la caja en un objeto coleccionable.

Caja navideña de Havanna Foto: X Havanna

En la edición 2025, la caja incluye productos tradicionales y los favoritos del público, especiales para compartir en la mesa dulce de las fiestas de fin de año. En un packaging especial alusivo a la Navidad, su interior incluye:

  • Pan Dulce Havanna de 600 g, con chips de chocolate y dulce de leche.
  • Caja de Alfajores Mixtos (6 unidades).
  • Caja de Alfajores 70% Cacao (4 unidades).
  • Caja de Havannets de Chocolate (6 unidades).
  • Almendras bañadas en Chocolate con Leche (100 g).
  • Avellanas bañadas en Chocolate con Leche (100 g).
  • Caja de Galletitas de Limón (6 unidades).
  • 1 Crocante Andino (100 g).
  • Champagne Bianchi (750 ml), ideal para el brindis de Nochebuena o Año Nuevo.

Cuánto cuesta la caja de Havanna en 2025

La caja navideña tiene un precio de lista de $96.500, aunque la marca lanzó un descuento del 18% en su tienda online, dejando el valor final en $79.000. Este precio la posiciona como una alternativa de gama alta dentro del mercado de productos navideños, reforzando el perfil de Havanna como marca premium.

También podría interesarte

De Florianópolis a Ipanema: cuáles son las 5 mejores playas de Brasil para las vacaciones de verano 2026

De Florianópolis a Ipanema: cuáles son las 5 mejores playas de Brasil para las vacaciones de verano 2026

A un año de su emisión: qué se podía comprar en 2024 y para qué alcanza hoy el billete de 20.000 pesos

A un año de su emisión: qué se podía comprar en 2024 y para qué alcanza hoy el billete de 20.000 pesos

Caja navideña de Havanna Foto: X Havanna

Par esta edición, Havanna convocó a la artista argentina Pilar Dibujito, conocida por sus ilustraciones de banderas, colores suaves y vibrantes, para diseñar el packaging, que le hace un homenaje explícito a Mar del Plata, cuna de la marca.

La caja está decorada con paisajes costeros, personajes veraniegos y guiños gráficos a la ciudad que vio nacer a los famosos alfajores. La compañía presentó la caja como “una verdadera obra de colección”, pensada para conservar incluso después de disfrutar los productos.