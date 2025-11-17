Recibir Año Nuevo con magia: 8 playas imperdibles de Brasil para celebrar la Nochevieja 2026

Si estás pensando en despedir el año de una forma diferente, Brasil tiene algunas de las mejores playas para hacerlo. Desde fiestas multitudinarias hasta rincones tranquilos frente al mar, estas ocho opciones son ideales para vivir una experiencia llena de energía, música y paisajes que te van a enamorar.

Año Nuevo en Copacabana, Rio de Janeiro. Foto: imaginariodejaneiro.com

Se acerca fin de año y, con poco más de un mes para recibir el Año Nuevo, muchos ya están planificando escapadas a la playa para disfrutar de las vacaciones y las celebraciones con familia, amigos o en pareja.

Si este es tu plan, acá va una selección de 8 playas increíbles de Brasil para darle la bienvenida al 2026. Hay opciones más movidas, otras tranquilas y algunas ideales para quienes buscan un mix perfecto entre relax y fiesta. Elegí tu favorita.

Las 8 playas para celebrar Año Nuevo en Brasil

Copacabana (Río de Janeiro)

Una de las playas más icónicas del país y escenario del festejo de Año Nuevo más famoso de Brasil. Cada año reúne a millones de personas en la arena para disfrutar de shows, DJs y un espectáculo de fuegos artificiales impresionante. Este año, además, se sumará un show de drones que iluminará el cielo después de los clásicos fuegos. Paseo marítimo único, aguas frescas color esmeralda y un ambiente que vibra desde temprano.

Playa dos Nativos (Bahía)

Es la playa principal de Trancoso y una de las más concurridas. Con el mar calmo, un paisaje ideal para fotos y varios paradores frente al mar, es perfecta para quienes buscan un comienzo de año más relajado pero con ambiente festivo. Hay fuegos artificiales tanto en la playa como en el famoso Quadrado del pueblo.

Jericoacoara (Ceará)

Jeri es un destino soñado. Su playa central es el punto de encuentro para recibir el año con música en vivo, bares abiertos hasta tarde y un clima súper descontracturado. También hay fuegos artificiales y mucha vida nocturna, mezclada con su clásica vibra bohemia.

Jericoacoara, Brasil. Foto: Instagram @pedropucci

Geribá (Río de Janeiro)

En Búzios, Geribá es la favorita de los jóvenes y amantes del deporte. Con una amplia franja de arena y olas ideales para surf, es también el epicentro de las fiestas de Año Nuevo en el balneario. Hay shows, fuegos artificiales y eventos en los beach clubs más conocidos.

Playa Central en Balneario Camboriú (Santa Catarina)

Balneario Camboriú ofrece una de las celebraciones más grandes del país, con un show de fuegos artificiales de 15 minutos lanzado desde varios puntos de la costa. Además, la noria funciona como un enorme reloj para la cuenta regresiva. La playa, de casi 7 km, tiene una excelente infraestructura y recibe a miles de turistas cada año.

Balneario Camboriú, Brasil. Foto: Instagram @camboriuoficial

Playa de Pipa (Rio Grande do Norte)

Famosa por su belleza natural, sus acantilados y su mar cálido, Pipa combina tranquilidad con mucha movida nocturna. Los bares y discotecas organizan fiestas especiales y, en la playa, también hay música en vivo y fuegos artificiales. El Festival Let’s Pipa se convirtió en uno de los eventos de Año Nuevo más importantes del noreste.

Playa Grande (São Paulo)

Ubicada en Ubatuba, es una playa muy concurrida, pero con un ambiente familiar y celebraciones más tranquilas. Tiene varios quioscos sobre la arena y un show de fuegos artificiales silenciosos debido a la ley municipal que prohíbe los estallidos fuertes. Ideal para quienes quieren festejar sin tanto ruido.

Playa dos Carneiros (Pernambuco)

En Tamandaré, a menos de 100 km de Recife, se encuentra uno de los paisajes más paradisíacos de Brasil: piscinas naturales, arena blanca y cocoteros eternos. La región celebra el tradicional Réveillon Carneiros, con escenarios montados sobre la playa, DJs, bandas y un ambiente festivo que se prolonga hasta el amanecer.