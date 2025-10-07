Alargan la cara y equilibran el volumen: tres cortes de pelo ideales para rostros redondos que marcan tendencia esta primavera

Para lograr un efecto estilizado inmediato, lo ideal es elegir cortes que aporten volumen estratégico y trabajen sobre la verticalidad. Conoce los tres estilos especialmente favorecedores.

Corte de pelo; cabello; peluquería. Foto: Freepik.

Un corte de cabello puede ser mucho más que una cuestión de estilo: es también una herramienta para resaltar las mejores características del rostro. En particular, las mujeres con cara redonda suelen buscar opciones que les permitan estilizar visualmente sus rasgos.

De acuerdo con profesionales de la firma L’Oréal Professionnel, ciertos cortes favorecen la armonía del rostro al alargar la cara y equilibrar el volumen. Un rostro redondo se caracteriza por pómulos anchos, mandíbula poco definida y ausencia de ángulos marcados, aspectos que pueden beneficiarse de peinados que creen verticalidad y dirijan la atención a puntos estratégicos del rostro.

Tres cortes de pelo que afinan rostros redondos y marcan tendencia en 2025

A continuación, repasamos los tres cortes que estarán a la moda este año y que mejor funcionan para quienes tienen este tipo de fisonomía:

1. Flequillo japonés

Flequillo japonés. Fotos: Pinterest.

Este estilo recto, suave y ligeramente abierto en el centro se adapta a distintos tipos de rostro, pero en las caras redondas cumple una función específica: estiliza al atraer la mirada hacia la parte superior del rostro. Además, aporta frescura y dulzura, disimulando imperfecciones en la frente.

2. Corte mixie

Corte de pelo "mixie". Fotos: Pinterest.

Surgido de la fusión entre el pixie y el mullet, este corte es perfecto para cabellos con textura. Su diseño con nuca corta y parte superior más larga permite personalizar la forma según el rostro, suavizando las facciones y creando un efecto visual más estilizado.

3. Messy bangs

Messy bangs. Fotos: Pinterest.

Ideal para quienes tienen cabello rizado u ondulado. Este flequillo desordenado y natural suma movimiento sin cargar el rostro, aportando un aire juvenil. Trabajado correctamente, ayuda a suavizar los contornos sin restar ligereza.

Más allá de las tendencias, lo esencial es elegir el corte que mejor se adapte al estilo personal, la textura del cabello y, sobre todo, que refuerce la confianza y el bienestar con una imagen renovada y armónica.