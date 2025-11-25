Para todos los gustos y estilos musicales: las mejores canciones de Navidad para armar tu propia playlist, según la IA

Desde los clásicos atemporales hasta los hits más modernos, descubrí cuáles son los temas perfectos para celebrar.

Navidad y Música. Foto: Unsplash

Como todos los años, cuando llega la Navidad, los villancicos y las canciones vinculadas a la festividad comienzan a estar presentes en los hogares. Sin embargo, siempre hay temas que se destacan por encima del resto.

Para aquellos que desean armar la playlist perfecta para estas fiestas, te presentamos una selección de las mejores canciones de Navidad según la inteligencia artificial, que van desde los clásicos inolvidables hasta los éxitos más contemporáneos, cubriendo todos los gustos y estilos musicales.

Música navideña. Foto: X/Grok.

“All I Want for Christmas Is You” - Mariah Carey: Considerada la canción navideña más popular y escuchada en todo el mundo en la era del streaming.

“Last Christmas” - Wham!: Un clásico pop de los 80 que sigue siendo un pilar de las listas de reproducción navideñas.

“White Christmas” - Bing Crosby: El sencillo físico más vendido de todos los tiempos, con ventas estimadas de más de 50 millones de copias en todo el mundo.

“Jingle Bell Rock” - Bobby Helms: Un tema animado y bailable que se ha convertido en un clásico instantáneo de las fiestas.

“Rockin’ Around the Christmas Tree” - Brenda Lee: Otro clásico del rock and roll que perdura a lo largo de las décadas.

“It’s Beginning to Look a Lot like Christmas” - Michael Bublé / Perry Como: Popularizada por varias voces, la versión de Michael Bublé es especialmente conocida hoy en día.

Las canciones de Navidad más escuchadas en cada década