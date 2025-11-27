Navidad 2025: la tendencia que reemplaza a las coronas verdes y moños rojos en la puerta

Los adornos tradicionales quedarán atrás en esta nueva moda, ya que el hogar se viste con un estilo mucho más minimalista, liviano y elegante. Cuáles son los materiales a tener en cuenta.

Decoración de Navidad Foto: Pinterest

Este 2025, la decoración navideña llega con un cambio significativo de estilo, que se impone desde la puerta del hogar. Allí, solemos ver las clásicas coronas verdes cargadas de ramas, moños rojos y los tradicionales muérdagos. Pero sin embargo, pronto se verán desplazadas por propuestas mucho más sutiles y limpias, ideales para quienes buscan pasar una Navidad minimalista.

La nueva tendencia está dominada por aros metálicos minimalistas, una opción sofisticada que combina estructura liviana con detalles secos en tonos nude. El resultado es una entrada moderna y cálida que renueva por completo el look navideño sin recurrir a los elementos tradicionales.

Decoración de Navidad Foto: Pinterest

El auge de las coronas metálicas de Navidad: qué elementos se necesitan

Las coronas verdes repletas de ramas artificiales, frutos rojos y lazos brillantes comienzan a quedar de lado. En su lugar, toman protagonismo aros finos dorados, negros o cobre, decorados apenas con algunos elementos naturales:

ramitas secas

hojas deshidratadas

fibras en tonos neutros

Este nuevo estilo se adapta fácilmente a cualquier puerta, ya sea de madera, metal o vidrio y combina con entradas nórdicas, minimalistas o rústicas, manteniendo siempre una estética elegante y atemporal.

Decoración de Navidad Foto: Pinterest

Para sumar esta tendencia a la casa, podrías elegir un aro fino en tonos dorados, negro o incluso color cobre y añadirle pequeños detalles como espigas, flores, eucaliptos y pegarlos con plasticola para hacer tu propio adorno navideño.

La Navidad 2025 apuesta por una entrada más serena y estilizada, donde el diseño minimalista se convierte en el protagonista. Los aros metálicos permiten renovar la puerta sin recurrir a las decoraciones tradicionales, logrando un look moderno, elegante y perfectamente alineado con las tendencias actuales.