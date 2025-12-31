Casi 24 horas después: cuál es y dónde se encuentra el último rincón del planeta en recibir el 2026

Mientras gran parte del mundo ya celebra el nuevo año, este lo hará con una diferencia mucho mayor. Descubrí dónde se encuentra y por qué es el más tardío.

El último rincón del mundo que festeja el año nuevo 2026 Foto: Imagen generada por Copilot IA por Canal 26

Llega fin de año y se termina el 2025 según el calendario gregoriano. Las expectativas por el nuevo año son siempre altas y la ansiedad por recibirlo se manifiesta de distintas formas. Lo primero que trae consigo el 2026 es el festejo de recibida de un nuevo ciclo que implica diferentes tradiciones.

No todos los países reciben el fin de año al mismo tiempo por una cuestión de huso horario, ni tampoco todos tienen las mismas costumbres al marcar las 12. Comer uvas, brindar, salir a dar la vuelta a la manzana con una valija o meterse abajo de la mesa son algunos rituales específicos para pedir por diferentes cosas en el nuevo año.

2026 Foto: Unsplash

En Argentina acostumbramos a saber que Australia recibe la celebración 12 horas antes que nosotros y vemos sus festejos por la televisión cuando aún estamos almorzando. Pero los distintos husos horarios permiten que durante las 24 horas distintos lugares del mundo estén de fiesta.

Cuál es el último país en recibir el 2026

El último lugar del planeta en ingresar oficialmente al nuevo año son las islas Howland y Baker, territorios no habitados que pertenecen a los Estados Unidos. Estas islas se rigen por el huso horario UTC-12, lo que las convierte en el punto final del recorrido global del Año Nuevo, aunque sin festejos ni población permanente.

En términos de celebraciones con presencia humana, el cierre del calendario se da en Samoa Americana. Este territorio, ubicado en el huso horario UTC-11, recibe la medianoche casi 24 horas después de que el 1° de enero ya haya comenzado a celebrarse en otros puntos del mundo.

Samoa Americana Foto: WikiViajes

Cuál es el país que recibe primero el nuevo año

Las primeras celebraciones del Año Nuevo no ocurren en las grandes capitales ni en los centros urbanos más poblados del planeta, sino en pequeñas islas del océano Pacífico. Allí, en territorios insulares de baja densidad poblacional, el calendario se adelanta varias horas respecto del resto del mundo y marca el inicio formal del 1° de enero.

El caso más emblemático es el de Kiritibati, conocida como Isla Navidad, que integra la República de Kiribati. Este territorio se rige por el huso horario UTC +14, el más adelantado a nivel global. Esa particularidad convierte a la isla en el primer lugar habitado del planeta en recibir cada nuevo año.

Kiribati Foto: Expedia.com

Por este motivo, cuando en Kiritibati los relojes marcan la medianoche y comienza el 1° de enero, en gran parte del continente americano, incluida la Argentina, todavía transcurre la mañana o la tarde del 31 de diciembre. Una diferencia horaria que, año tras año, vuelve a poner al Pacífico en el centro de la escena cuando el mundo le da la bienvenida a un nuevo ciclo.