Cómo conseguir efectivo en Año Nuevo: sin bancos, las alternativas para retirar dinero

Ante este panorama, las entidades financieras recomiendan anticipar operaciones y utilizar las herramientas digitales disponibles. Qué comercios permiten retirar dinero.

Dónde conseguir efectivo en Año Nuevo

Los bancos de la República Argentina están cerrados durante el 31 de diciembre y el 1 de enero, por lo que no habrá atención al público ni podrán hacerse trámites en ninguna sucursal. Sin embargo, hay algunos comercios que permiten retirar dinero.

Sin embargo, la opción disponible para conseguir efectivo son los canales digitales. Los cajeros automáticos son la opción más rápida y hay recargas previstas por la alta demanda. Además, los usuarios podrán usar home banking, aplicaciones móviles, tarjetas de débito y billeteras virtuales para hacer transferencias.

Cajeros automáticos Foto: Archivo Canal 26

Dónde se podrá conseguir efectivo en Año Nuevo

Por un lado, está la opción de los cajeros automáticos y por otro la opción de retirar efectivo en comercios:

Extra Cash (Visa Débito) permite retirar hasta $170.000 por día en supermercados , estaciones de servicio y farmacias . El servicio está disponible en cadenas como Carrefour, Coto, Jumbo, La Anónima, Walmart, YPF y Axion, entre otras. Para acceder, es obligatorio realizar una compra, aunque no hay un monto mínimo.

Cash Plus (Mastercard) habilita extracciones de hasta $170.000 diarios en locales adheridos como Carrefour, Vital y Farmacity, sujeto a la disponibilidad de efectivo en caja.

Carrefour es una de las sucursales para retirar dinero.

Comercios con Payway también ofrecen la posibilidad de retirar efectivo con tarjetas de débito y prepagas Visa, Mastercard y Cabal. El tope diario es de $170.000.

Mercado Pago permite sacar efectivo mediante código QR en comercios adheridos, con un límite de hasta $70.000 por día, que puede variar según el local. Desde la app se pueden ubicar los puntos habilitados a través de la opción “Sacar efectivo”.

Qué pasa con el resto de los servicios en Año Nuevo

Colectivos

Este miércoles 31 de diciembre, los colectivos funcionarán con frecuencia normal, aunque por la noche podría bajar la frecuencia por los festejos de Año Nuevo. Para el 1 de enero circularán con horario de feriado.

Colectivo de la línea 25. Foto: X CiudaddeBondis

Trenes

Por su parte, Trenes Argentinos precisó los detalles operativos de cada línea durante la víspera y el feriado. La línea Roca, la línea Mitre y la línea Belgrano Sur funcionarán el 31 de diciembre “con cronograma de sábado”, y el 1 de enero “como domingo y feriado”.

En el caso de la línea Sarmiento, el esquema también replicará el cronograma de sábado el 31 y, al día siguiente, el servicio funcionará como domingo y feriado.

Trenes en Año Nuevo

La línea San Martín mantendrá el cronograma de día hábil el 31 de diciembre, mientras que el feriado adoptará el esquema de día no laborable.

Subtes

Subte

Los horarios de cada línea para este 31 de diciembre:

Línea A

San Pedrito – Plaza de Mayo/Casa Rosada: primero 06:00 / último 21:06

Plaza de Mayo/Casa Rosada – San Pedrito: primero 06:00 / último 21:32

Línea B

J. M. Rosas – Urquiza / Leandro N. Alem: primero 06:00 / último 21:02

Leandro N. Alem – J. M. Rosas: primero 06:00 / último 21:32

Línea C

Constitución – Retiro: primero 06:00 / último 21:35

Retiro – Constitución: primero 06:00 / último 21:48

Línea D

Congreso de Tucumán – Catedral: primero 06:00 / último 21:07

Catedral – Congreso de Tucumán: primero 06:00 / último 21:38

Línea E

Plaza de los Virreyes – E. Perón: primero 06:00 / último 21:00

E. Perón – Plaza de los Virreyes: primero 06:00 / último 21:32

Subte en Año Nuevo Foto: Gobierno de la Ciudad

Línea H

Hospitales – Facultad de Derecho/J. Lanteri: primero 06:00 / último 21:54

Facultad de Derecho/J. Lanteri – Hospitales: primero 06:00 / último 21:32

Además, @basubte informó que este 1 de enero el subte funcionará con horario de feriado.

Premetro