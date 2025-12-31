Tradiciones culturales y religiosas: qué países no celebran Año Nuevo este 1 de enero de 2026

Algunas naciones festejan en otras fechas porque tienen calendarios propios. Entre las más conocidas, se encuentra China, que actualmente transita el año 4722. Conocé todos los países.

Festejos de Año Nuevo. Foto: Pixabay.

Si bien el calendario gregoriano se usa en todo el mundo para asuntos civiles, muchos países celebran el Año Nuevo en otras fechas porque tienen calendarios propios, ligados a tradiciones culturales y religiosas.

Por ejemplo, China utiliza el calendario lunar tradicional y actualmente transita el año 4722. Su Año Nuevo no tiene una fecha fija y suele celebrarse entre fines de enero y mediados de febrero.

China utiliza el calendario lunar tradicional y actualmente transita el año 4722. Foto: Freepik.

En el mundo árabe, el Año Nuevo islámico, llamado Ras as-Sanah al-Hijriya, se rige por el calendario islámico o hijri. Este calendario va por el año 1446 y comienza en el año 622 del calendario gregoriano, cuando Mahoma emigró de La Meca.

Israel celebra el Año Nuevo judío según el calendario hebreo, que es lunisolar. Por su parte, Irán y otros países como Afganistán, Azerbaiyán y regiones de Asia Central festejan el Nowruz, el inicio del Año Nuevo del calendario persa o solar iraní, que actualmente va por el año 1403.

Israel celebra el Año Nuevo judío según el calendario hebreo, que es lunisolar. Foto: Freepik.

En India, el estado de Tamil Nadu celebra el Año Nuevo Tamil o Puthandu el 14 de abril, siguiendo un calendario de ciclo solar.

Otro caso es Etiopía, que utiliza el calendario etíope, basado en el antiguo calendario juliano. Este sistema tiene 13 meses y va por el año 2017. Su Año Nuevo, llamado Enkutatash, se celebra el 11 de septiembre del calendario gregoriano.

Bangladesh, Tailandia, Nepal y Sri Lanka celebran en abril y mayo

En Bangladesh se sigue el calendario solar bengalí, cuyo Año Nuevo se celebra el 14 de abril. En Tailandia, el Año Nuevo, conocido como Songkran, tiene lugar entre el 13 y el 15 de abril, según el calendario solar tailandés, basado en el calendario budista, que va por el año 2568.

En Bangladesh se sigue el calendario solar bengalí, cuyo Año Nuevo se celebra el 14 de abril Foto: Freepik.

En Nepal, el Año Nuevo se celebra entre abril y mayo, de acuerdo con un calendario lunisolar relacionado con la tradición hindú, que va por el año 1145.

Finalmente, en Sri Lanka, el Año Nuevo se festeja en abril según el calendario cingalés. La celebración, llamada Aluth Avurudda, ocurre entre el 13 y el 14 de abril y tiene gran importancia cultural y religiosa.