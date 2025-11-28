El rojo y verde ya no van más: la nueva tendencia de adornos para decorar la casa en Navidad 2025
Los tradicionales adornos de color rojo y verde quedaron atrás. De qué se trata la nueva tendencia en decoración para el hogar a poco de los festejos de Navidad 2025.
Los colores verdes y rojos son el clásico a la hora de adornar el árbol de Navidad o la casa durante diciembre. Sin embargo, las tendencias cambian y afecta también a los tonos habituales. Con la llegada de las fiestas, se imponen otras opciones, más refinadas y simples, con tonos neutros, dorados suaves y elementos de madera clara o blanco puro.
Los materiales naturales se llevan el centro de la escena: madera, lino, cerámica y fibras vegetales protagonizan la decoración. Guirnaldas de eucalipto, ramas secas, velas blancas y bolas transparentes reemplazan los adornos plásticos tradicionales.
Los árboles minimalistas también se suman a esta tendencia: ahora se ven bases en maceta o cesto tejido en lugar del típico pie metálico, y la decoración se mantiene liviana. Las combinaciones más buscadas son:
- Beige y dorado champagne
- Blanco con detalles metálicos
- Verde seco y arena
- Cobre y terracota.
De esta manera, la Navidad en este 2025 invita a conectar con lo hecho a mano, lo artesanal y lo reutilizable dado que los adornos artesanales, los elementos reciclados y la decoración sostenible ganan terreno.
También podría interesarte
Cómo transformar el hogar con la nueva tendencia para Navidad 2025
Gran escenario
El oro siempre acierta en las fiestas. Házlo protagonista con tus adornos, velas y tejidos. El mobiliario elegido juega un papel clave: un estilo refinado pero sin sobrecargar. El truco está en combinar tonos como un beige delicado con detalles en dorado u ocre.
Comedor a punto
Los pequeños detalles marcan la diferencia: decora los respaldos de las sillas con coronitas o cintas doradas, coloca una vajilla en acero pulido con toques dorados y crea un ambiente festivo sin exagerar.
A la mesa con estilo
La mesa de Navidad es tu lienzo: incluye servir sobre copas elegantes, manteles en tonos neutros y centros de mesa con ramas, velas y esferas doradas. El brillo se encuentra con la sobriedad.
Detalles en dorado y verde
Aunque el dorado y beige dominan, un toque de verde nunca viene mal. Incorpora elementos naturales en ramas, chimenea y decoración para aportar frescura al conjunto metálico.
Siempre calidez
En el recibidor o salón, apuesta por velas de distintos tamaños, faroles metálicos o cojines de texturas suaves para lograr un ambiente acogedor. El dorado aporta luz; el beige, esa sensación envolvente.
Cuidar los detalles
La decoración no se limita al árbol: utiliza cestos de mimbre con regalos envueltos en papel dorado, blanco o cobre. Añade lazos de tela y pequeños adornos para completar el look.
En la cómoda
Márcate espacios alternativos como cómodas o mesas auxiliares: decóralas con bolas, velas y elementos naturales. Esos rincones también merecen su momento de brillo.
Verde y brillo
Cuentas las proporciones: juega con tamaños de esferas, cuelga copos de nieve de cristal, y aprovecha los huecos que quedan entre ramas para pequeños detalles. El árbol puede brillar sin saturar.
Más velitas
Las velas son el alma de la decoración festiva: colócalas en múltiples puntos de la casa, en portavelas dorados o transparentes con detalles metálicos. La atmósfera lo agradecerá.
Una mesa cuidada
El centro de la cena es clave. Añadí luces, reflejos y vegetación al centro de la mesa. Que el conjunto dorado-beige marque el tono de la celebración.
Calidez
Texturas suaves, mantas de lana, cojines de pelo: todos contribuyen a un salón cálido. Un árbol decorado con sobriedad se integra sin competir con el ambiente.
Un árbol muy “chic”
Este año, el árbol puede vestirse con adornos elegantes: colgantes metálicos, esferas mate, ramas doradas. Elige que destaque sin convertirse en estridencia.
Navidad con estrellas
Y para cerrar, un guiño al glamour: estrellas, espejos, figuras refinadas. El dorado y el beige se llevan bien con gran elegancia y sin perder ese espíritu festivo
Navidad 2025 en toda la casa: las mejores ideas para decorar el balcón con detalles festivos
Luces cálidas y guirnaldas doradas
Coloca luces tipo cálidas alrededor del balcón y combínalas con guirnaldas doradas o blancas. Puedes agregar pequeños farolitos o velas LED para crear un ambiente acogedor sin sobrecargar el espacio.
Decoración natural y minimalista
Usa ramas, piñas, e incluso plantas en macetas pequeñas decoradas con lazos blancos o dorados. La idea es transmitir un estilo relajado y elegante, con pocos elementos, pero con mucha intención.Decoración natural y minimalista
Usa ramas, piñas, e incluso plantas en macetas pequeñas decoradas con lazos blancos o dorados. La idea es transmitir un estilo relajado y elegante, con pocos elementos, pero con mucha intención.
Rincón de relax navideño
Coloca una manta suave y cojines en tonos neutros o dorados, junto a una pequeña mesa con adornos sutiles o velas. Así tu balcón se convierte en un refugio para disfrutar las noches navideñas al aire libre.