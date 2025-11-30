Havanna lanzó su pan dulce relleno con 40% de dulce de leche: cuánto sale el clásico que es furor en las Fiestas

La marca marplatense llevó el pan dulce a otro nivel y, gracias a sus combinaciones ingeniosas, se convirtió en una de las opciones favoritas de muchos, con un 40% de dulce de leche en su composición total.

Pan Dulce Havanna. Foto Instagram Havanna

Navidad es la ocasión perfecta para disfrutar comidas en familia y, después del brindis, el pan dulce nunca puede faltar, una delicia que se encuentra en supermercados y confiterías. En ese contexto, algunas propuestas innovadoras logran destacarse por encima del resto, como el pan dulce de Havanna, que sorprende con una generosa porción de dulce de leche en su interior.

La marca marplatense llevó el pan dulce a otro nivel y, gracias a sus combinaciones ingeniosas, se convirtió en una de las favoritas de muchos. Ahora bien, la gran pregunta es: ¿cuánto cuesta este pan dulce que tanto destaca?

Cómo es el pan dulce de Havanna

El pan dulce de Havanna pesa un poco más de medio kilo: 600 gramos, para ser exactos. Lo que realmente lo distingue es que el 40% de su contenido es dulce de leche, una combinación explosiva que tienta a cualquiera. Además, viene con chips de chocolate, que le suman aún más sabor y textura.

Cuánto cuesta el pan dulce de Havanna

El pan dulce de Havanna se consigue en sus tiendas por $19.900. Si se compara con los precios de las confiterías más tradicionales, donde los pan dulces suelen rondar los $30.000, la verdad es que no está nada mal y se vuelve una opción bastante competitiva.

Pan dulce de Havanna. Foto: Havanna.

Caja navideña de Havanna en 2025: cuánto sale y qué productos trae la edición limitada de este año

Además, la compañía de alfajores marplatenses lanzó su edición limitada, disponible para compras online y con envío a domicilio a todo el país. La apuesta de este año llega renovada, no solo por la variedad de productos, sino también por un diseño artístico que convierte a la caja en un objeto coleccionable.

En la edición 2025, la caja incluye productos tradicionales y los favoritos del público, especiales para compartir en la mesa dulce de las fiestas de fin de año. En un packaging especial alusivo a la Navidad, su interior incluye:

Pan Dulce Havanna de 600 g, con chips de chocolate y dulce de leche.

Caja de Alfajores Mixtos (6 unidades).

Caja de Alfajores 70% Cacao (4 unidades).

Caja de Havannets de Chocolate (6 unidades).

Almendras bañadas en Chocolate con Leche (100 g).

Avellanas bañadas en Chocolate con Leche (100 g).

Caja de Galletitas de Limón (6 unidades).

1 Crocante Andino (100 g).

Champagne Bianchi (750 ml), ideal para el brindis de Nochebuena o Año Nuevo.

Caja navideña de Havanna Foto: X Havanna

Cuánto cuesta la caja de Havanna en 2025

La caja navideña tiene un precio de lista de $96.500, aunque la marca lanzó un descuento del 18% en su tienda online, dejando el valor final en $79.000. Este precio la posiciona como una alternativa de gama alta dentro del mercado de productos navideños, reforzando el perfil de Havanna como marca premium.

Para esta edición, Havanna convocó a la artista argentina Pilar Dibujito, conocida por sus ilustraciones de banderas, colores suaves y vibrantes, para diseñar el packaging, que le hace un homenaje explícito a Mar del Plata, cuna de la marca.

Caja navideña 2025 de Havanna. Foto: Havanna.

La caja está decorada con paisajes costeros, personajes veraniegos y guiños gráficos a la ciudad que vio nacer a los famosos alfajores. La compañía presentó la caja como “una verdadera obra de colección”, pensada para conservar incluso después de disfrutar los productos.