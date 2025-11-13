Tarta Havannet: la receta inspirada en el clásico conito marplatense que conquista a los fanáticos del dulce de leche
El nombre “Havannet” remite inmediatamente al clásico conito de dulce de leche cubierto de chocolate, un ícono marplatense que marcó generaciones. Esta versión en formato tarta mantiene la esencia de ese sabor tan reconocible: base de masa mantecosa, relleno generoso de dulce de leche repostero y una cobertura de ganache que brilla con intensidad.
La receta, realizada por la pastelera Carolina Zelikson (@carolinascookies), combina sencillez y equilibrio. En apenas 30 minutos, el resultado es una tarta artesanal que se luce tanto en reuniones familiares como en ocasiones especiales.
Paso a paso: cómo preparar una torta Havannet
Ingredientes (para un molde de 23 cm)
Para la masa:
- 80 g de azúcar
- 80 g de manteca
- 3 yemas
- 240 g de harina 0000
Para el relleno:
- 500 g de dulce de leche repostero
Para la ganache de chocolate:
- 150 cc de crema de leche.
- 150 g de chocolate semiamargo picado.
Preparación:
- Paso 1: precalentar el horno a 180 °C.
- Paso 2: en un bowl, batir el azúcar con la manteca a temperatura ambiente hasta obtener una mezcla cremosa.
- Paso 3: incorporar las yemas y la harina. Unir presionando con las manos, sin amasar demasiado, hasta lograr una masa lisa. Tapar con film y refrigerar durante 30 minutos.
- Paso 4: estirar la masa sobre la mesada y cubrir la base y los bordes del molde. Llevar nuevamente a la heladera por 20 minutos y luego hornear durante 10 minutos. Dejar enfriar.
- Paso 5: para la ganache, calentar la crema de leche en una ollita hasta que rompa hervor. Verterla sobre el chocolate picado, dejar reposar unos minutos y mezclar hasta obtener una crema brillante y homogénea.
- Paso 6: rellenar la base con el dulce de leche repostero y cubrir con la ganache de chocolate. Llevar a la heladera por al menos una hora antes de servir.
Tips de la pastelera
- Añadir una pizca de sal marina a la ganache realza el sabor del chocolate.
- Para un toque crocante, decorar con almendras o nueces picadas.
- Puede prepararse en porciones individuales, ideales para cumpleaños o eventos.
Es una receta sencilla, adaptable y perfecta para quienes disfrutan de los sabores intensos del chocolate y el dulce de leche, dos símbolos indiscutidos de la repostería nacional.