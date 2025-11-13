Tarta Havannet: la receta inspirada en el clásico conito marplatense que conquista a los fanáticos del dulce de leche

Inspirada en los icónicos “Havannet”, esta tarta rinde homenaje con una combinación irresistible de masa suave, dulce de leche y ganache de chocolate. Es ideal para celebraciones o para disfrutar con café, y en esta nota te explicamos paso a paso cómo podés prepararla.

Torta Havannet. Foto: Pinterest.

El nombre “Havannet” remite inmediatamente al clásico conito de dulce de leche cubierto de chocolate, un ícono marplatense que marcó generaciones. Esta versión en formato tarta mantiene la esencia de ese sabor tan reconocible: base de masa mantecosa, relleno generoso de dulce de leche repostero y una cobertura de ganache que brilla con intensidad.

La receta, realizada por la pastelera Carolina Zelikson (@carolinascookies), combina sencillez y equilibrio. En apenas 30 minutos, el resultado es una tarta artesanal que se luce tanto en reuniones familiares como en ocasiones especiales.

Lo nuevo de Havanna ya se consigue en sus tiendas Foto: Web Havanna

Paso a paso: cómo preparar una torta Havannet

Ingredientes (para un molde de 23 cm)

Para la masa:

80 g de azúcar

80 g de manteca

3 yemas

240 g de harina 0000

Para el relleno:

500 g de dulce de leche repostero

Para la ganache de chocolate:

150 cc de crema de leche.

150 g de chocolate semiamargo picado.

Torta Havannet. Foto: Pinterest.

Preparación:

Paso 1: precalentar el horno a 180 °C.

Paso 2: en un bowl, batir el azúcar con la manteca a temperatura ambiente hasta obtener una mezcla cremosa.

Paso 3: incorporar las yemas y la harina. Unir presionando con las manos, sin amasar demasiado, hasta lograr una masa lisa. Tapar con film y refrigerar durante 30 minutos.

Paso 4: estirar la masa sobre la mesada y cubrir la base y los bordes del molde. Llevar nuevamente a la heladera por 20 minutos y luego hornear durante 10 minutos. Dejar enfriar.

Paso 5: para la ganache, calentar la crema de leche en una ollita hasta que rompa hervor. Verterla sobre el chocolate picado, dejar reposar unos minutos y mezclar hasta obtener una crema brillante y homogénea.

Paso 6: rellenar la base con el dulce de leche repostero y cubrir con la ganache de chocolate. Llevar a la heladera por al menos una hora antes de servir.

Torta Havannet. Foto: Pinterest.

Tips de la pastelera

Añadir una pizca de sal marina a la ganache realza el sabor del chocolate.

Para un toque crocante, decorar con almendras o nueces picadas .

Puede prepararse en porciones individuales, ideales para cumpleaños o eventos.

Es una receta sencilla, adaptable y perfecta para quienes disfrutan de los sabores intensos del chocolate y el dulce de leche, dos símbolos indiscutidos de la repostería nacional.