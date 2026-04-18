Cuánto cuesta comer en Banchero Foto: Instagram Banchero

Comer pizza de parado en Buenos Aires es mucho más que una forma rápida de almorzar o cenar: es un ritual urbano que atraviesa generaciones. Y si se habla de tradición, historia y porciones abundantes, Banchero ocupa un lugar indiscutido. No solo es una de las pizzerías más emblemáticas de la Ciudad, sino también el lugar donde se creó la fugazzeta rellena, uno de los platos más representativos de la gastronomía porteña.

En tiempos donde los precios cambian constantemente, la pregunta es inevitable: ¿cuánto cuesta hoy comer de parado en Banchero y dónde se puede hacer esta experiencia clásica?

Comer de parado: el ritual que sigue vigente

El formato es simple: se pide en la barra, se come de pie y no hay mozos ni tiempos largos. Todo sucede rápido, con el horno trabajando sin pausa y las porciones llegando calientes a la mano del comensal.

Cuánto cuesta comer de parado en las pizzerías de Corrientes Foto: Instagram Banchero

Este sistema no solo mantiene viva una costumbre histórica, sino que también permite gastar menos que sentándose a la mesa, sin resignar cantidad ni calidad. En Banchero, además, las porciones son generosas y fieles al estilo al molde.

Precios para comer de parado en Banchero (abril 2026)

Según relevamientos gastronómicos recientes, estos son los valores aproximados para comer en la barra de Banchero, con precios vigentes en el primer semestre de 2026:

Porción de muzzarella al molde : desde $3.900

Porción de fugazzeta rellena : desde $5.500

Fainá : alrededor de $1.700

Empanada: $3.900

Con una combinación clásica de una porción de pizza + fainá + bebida, el gasto promedio para comer de parado en Banchero se ubica entre $8.000 y $9.000, dependiendo de la elección y el consumo final.

Este valor es considerado competitivo dentro del circuito de pizzerías históricas del centro porteño, especialmente si se lo compara con comer sentado o con otras casas tradicionales de la Avenida Corrientes.

La fugazzeta: la estrella de la barra

El plato más pedido, sin discusión, es la fugazzeta rellena. Masa alta, abundante muzzarella y cebolla dorada hacen que una sola porción sea contundente. Para muchos habitués, comerla de parado es la forma más auténtica de probarla, tal como se hace desde hace décadas.

La fugazzeta no solo es un símbolo de la casa: es parte de la identidad gastronómica de Buenos Aires y uno de los principales motivos por los que Banchero sigue siendo una parada obligatoria para locales y turistas.

Dónde quedan los locales de Banchero

Actualmente, Banchero cuenta con varias sucursales en la Ciudad de Buenos Aires, pero las más elegidas para comer de parado son las históricas, donde la barra mantiene el espíritu original.

Dónde conviene comer de parado Foto: Banchero

Banchero Corrientes

Dirección: Avenida Corrientes 1300, CABA

Ideal para el formato al paso, especialmente de noche y después del teatro

Banchero La Boca (local histórico)

Dirección: Suárez 396 / Av. Almirante Brown al 1200, La Boca

La sede original donde nació la fugazzeta, con fuerte impronta barrial

Ambos locales mantienen horarios amplios, generalmente desde el mediodía hasta pasada la medianoche, lo que facilita la visita en distintos momentos del día.

Más que precios: una experiencia porteña

El atractivo de comer de parado en Banchero no está solo en el costo. Está en el ruido del salón, en el movimiento constante de la barra, en comer rápido pero bien y en formar parte de una tradición que resiste al paso del tiempo.

En una ciudad donde muchas pizzerías se modernizaron o encarecieron sus propuestas, Banchero sigue defendiendo el ADN clásico del bodegón, con pizza abundante, historia y un formato que no pasa de moda.