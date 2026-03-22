Cierre de locales de Havanna. Foto: Tripadvisor.

La tradicional cadena de cafeterías Havanna atraviesa un momento complejo en medio de la fuerte caída del consumo en Argentina, un escenario que ya impacta de lleno en el comercio y obliga a cerrar locales en distintos puntos del país.

Con más de 250 sucursales en el territorio nacional y una presencia similar en el exterior -principalmente en Brasil, Paraguay, Chile, España y Estados Unidos-, la firma nacida en Mar del Plata supo consolidarse como una de las marcas más emblemáticas, combinando sus clásicos alfajores con una amplia red de cafeterías. Sin embargo, el actual contexto económico parece haber puesto a prueba su capacidad de resistencia.

Crisis en Havanna. Foto: Instagram @havannaarg

Havanna cierra una de sus sucursales

En este marco, la empresa debió cerrar su local ubicado en el shopping La Paz de Paraná, un punto histórico dentro de ese centro comercial desde su inauguración hace 15 años. La sucursal se había convertido en un lugar de referencia tanto para vecinos como para visitantes, funcionando como espacio de encuentro en la capital entrerriana.

El cierre responde a un escenario marcado por la pérdida de poder adquisitivo, el aumento del desempleo y la retracción general del consumo. En este contexto, muchas familias priorizan gastos esenciales y reducen salidas o consumos considerados no indispensables, lo que golpea de lleno al rubro gastronómico.

Locales de Havanna que cierran. Foto: UNO.

La situación no es aislada. Según reportes locales, entre 2025 y comienzos de 2026 más de 70 comercios bajaron sus persianas en el microcentro de Paraná, con la pérdida de cerca de 400 puestos de trabajo registrados. A nivel provincial, la crisis también se profundiza: la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios advirtió que más de 570 pymes cerraron en Entre Ríos en los últimos dos años, con especial impacto en sectores como la construcción, la hotelería y el comercio.

El caso de Havanna refleja así una tendencia más amplia que atraviesa a buena parte del entramado productivo y comercial del país, donde incluso marcas históricas sienten el impacto de un consumo cada vez más retraído.