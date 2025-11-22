Las cajas navideñas que son furor este 2025: precios, opciones y qué trae cada una en Coto, Bonafide, Carrefour y Havanna
Entre opciones accesibles, cajas intermedias y propuestas premium, las marcas argentinas ya desplegaron todo para esta Navidad 2025. Desde combos básicos para armar la mesa dulce hasta cajas exclusivas con espumantes, chocolates y pan dulces especiales, la variedad es amplia y se adapta a todos los bolsillos.
A medida que se acerca la Navidad, las principales marcas y supermercados del país ya presentaron sus propuestas para la mesa dulce. Este año, las cajas navideñas vienen con opciones para todos los presupuestos: desde alternativas económicas hasta versiones premium con espumantes, chocolates y productos exclusivos.
A continuación, un repaso por las propuestas de Coto, Bonafide, Carrefour y Havanna, con precios y contenido actualizado.
Coto: cuatro opciones para distintos presupuestos
Caja Navideña Verde – $9.999
Incluye sidra Victoria 720cc, tableta con maní Costa Atlántica 60g, garrapiñada Costa Atlántica 60g, pan dulce France 400g y budín marmolado Pozo 170g.
Caja Navideña Azul – $13.999,99
Agrega Nucrem 84g, además de los clásicos pan dulce, budín, sidra y garrapiñadas.
También podría interesarte
Caja Navideña Roja – $23.499,99
Viene con espumante y vino San Telmo, turrones Georgalos, garrapiñadas, budín Inglés 9 de Oro, pan dulce Bonafide y Nucrem.
Caja Navideña Negra – $29.999,99
La más completa: espumante y vino San Telmo, turrón Bariloche, chocolates Vizzio, pan dulce Marcolla, Nucrem 105g y duraznos Coto 820g.
Bonafide: cajas premium y voucher de regalo
Box Vizzio 1 – $27.990
Pan dulce con chips, budín de limón, turrones, garrapiñadas, chocolates y un maletín Bonafide. Incluye un voucher de regalo por $25.000. (No incluye bebidas).
Box Vizzio 7 – $95.990
La versión más completa, con dos pan dulces, varios budines, variedad de Vizzio y turrones, chocolates, garrapiñadas, postres Nugatón y el clásico maletín. También suma el voucher de $25.000.
Además, la marca ofrece opciones intermedias: Boxes Vizzio 2, 3, 4, 5 y 6.
Carrefour: alternativas económicas y una opción premium
Caja Navideña Verde – $7.990
Pan dulce Pamela 400g, budín Condesa 160g, sidra Del Valle 720cc, tableta Bulnez y garrapiñada.
Caja Navideña Roja – $13.490
Pan dulce Firenze 500g, budín Dulce Mamá, garrapiñada Bonafide, turrón Georgalos, Nucrem y sidra Del Valle. Además, incluye vino Malbec Los Árboles.
Caja Navideña Azul – $22.990
Una opción más completa con espumante Navarro Correas, vino Alma Mora, pan dulce Marcolla, budín Steinhauser, chocolates, turrones y postre Mantecol.
Havanna: la caja premium más buscada
La edición 2025 llega en un packaging especial e incluye:
- Pan Dulce Havanna 600 g (chips + dulce de leche)
- Alfajores mixtos (6 u.)
- Alfajores 70% cacao (4 u.)
- Havannets (6 u.)
- Almendras bañadas 100 g
- Avellanas bañadas 100 g
- Galletitas de limón (6 u.)
- Crocante Andino 100 g
- Champagne Bianchi 750 ml
Precio 2025: $96.500: tiene un descuento online del 18% queda en $79.000.
Es una de las opciones más completas del mercado, apuntada al segmento premium.
Entre opciones accesibles, cajas intermedias y propuestas premium, las marcas argentinas ya desplegaron todo para esta Navidad 2025. Desde combos básicos para armar la mesa dulce hasta cajas exclusivas con espumantes, chocolates y pan dulces especiales, la variedad es amplia y se adapta a todos los bolsillos.