El alfajor “Dubai” de pistacho se puede hacer en casa: la receta para lograr el irresistible sabor de la golosina furor

Con masa de cacao, relleno de pistacho y cobertura de chocolate, este alfajor conquistó a los fanáticos de los sabores exóticos. Cómo hacerlo en sencillos pasos.

La nueva golosina sensación Foto: Amsterdam Baking Company

El alfajor Dubai con sabor a pistacho y chocolate es uno de los más elegidos en la actualidad. Tras haber despertado tanto interés por sus ingredientes y su elaboración, su combinación de cacao, frutos secos y cobertura se convirtió en un fenómeno replicado en las cocinas de todo el país.

A continuación, la receta y el paso a paso para preparar el alfajor en casa, con ingredientes que se consiguen fácilmente y que permiten disfrutar de una experiencia gourmet sin salir del hogar.

Alfajor de chocolate Dubai. Foto: Arroyito.

El alfajor “Dubai” ya tiene su versión casera: cómo hacerlo paso a paso

Ingredientes y preparación

1- Tapas de cacao estilo marplatense

150 g de manteca a temperatura ambiente.

100 g de azúcar.

1 cucharada de miel.

1 huevo.

250 g de harina 0000.

30 g de cacao amargo.

1/2 cucharada de bicarbonato de sodio.

1 pizca de sal.

Paso a paso:

Batir la manteca con el azúcar hasta lograr una mezcla cremosa. Agregar la miel y el huevo, y batir nuevamente. Incorporar los secos tamizados (harina, cacao, bicarbonato, sal) y mezclar hasta formar una masa uniforme. Envolver en film y refrigerar durante 1 hora. Estirar la masa a 4 mm de espesor, cortar círculos y hornear a 180 °C por 8 a 10 minutos. Dejar enfriar completamente.

Alfajor de chocolate Dubai. Foto: Instagram Havannaarg

2- Relleno de pistacho y chocolate blanco

200 g de pistachos pelados y sin sal.

100 g de chocolate blanco.

50 ml de crema de leche.

Paso a paso:

Procesar los pistachos hasta obtener una pasta densa. Derretir el chocolate blanco y mezclar con la crema caliente hasta formar una ganache suave. Agregar la pasta de pistachos y revolver hasta que se integre por completo. Enfriar hasta que adquiera una textura firme.

Alfajor de chocolate Dubai. Foto: Instagram Havannaarg

3- Armado y baño final

300 g de chocolate con leche para cobertura.

Paso a paso:

Armar los alfajores con una porción generosa de relleno entre dos tapas. Refrigerar durante 30 minutos para estabilizar. Derretir el chocolate con leche y bañar cada alfajor por completo. Dejar secar sobre papel manteca hasta que el baño se endurezca.

Esta receta casera permite acercarse al sabor del icónico alfajor “Dubai”. El pistacho, protagonista de esta preparación, aporta cremosidad, color y un toque distintivo que lo aleja del clásico dulce de leche.