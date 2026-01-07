Nuevos alfajores Havanna inspirados en Playa Bristol y Playa Grande: cuándo estarán disponibles en el AMBA

La mezcla exacta con mucho dulce y sal marina para hacer el sabor ideal caracteriza a los dos nuevos alfajores que lanzó la marca marplatense. Estas delicias se podrán conseguir en un tiempo en la zona del AMBA.

Cuándo se consiguen los nuevos alfajores de Havanna en el AMBA Foto: Instagram Havanna

La famosa marca Havanna sumó hace poco tiempo dos alfajores infaltables a su catálogo. La decisión no es casual y repite una fórmula que años atrás generó largas filas de turistas para conseguir el alfajor con sal marina y doble dulce de leche, un lanzamiento que causó furor en todo el país.

Luego, en pleno boom del pistacho, llegó el alfajor Dubái. Ahora, la compañía vuelve a apostar por la innovación con dos nuevos sabores, apuntando una vez más al paladar dulce argentino y diferenciando claramente la identidad de cada producto.

Los nuevos alfajores de Havanna. Foto: Instagram

Los alfajores Playa Grande y Playa Bristol fueron pensados como un homenaje a la ciudad donde nació la marca y a dos de sus íconos turísticos más reconocidos. Cuándo llegan al AMBA es lo que se preguntan los porteños.

Cuándo llegan los nuevos alfajores de Havanna al AMBA

A diferencia de otros productos de la marca, los alfajores Playa Grande y Playa Bristol sólo se venden de manera presencial en los locales de la Costa Atlántica bonaerense y, por el momento, no pueden incluirse en cajas mixtas.

No se descarta que, una vez finalizada la temporada de verano, puedan incorporarse a la tienda online, como ocurrió con los alfajores “Mar del Plata” originales que años atrás marcaron tendencia con su innovador perfil salado-dulce.

Los sabores de los dos nuevos alfajores de Havanna

Alfajor Havanna Playa Bristol

Alfajor de 90 gramos.

Relleno con sal marina , doble dulce de leche y ganache de chocolate blanco.

Terminación con baño de chocolate blanco y azúcar caramelizada.

Perfil marcadamente goloso, que lo posiciona como una de las propuestas más indulgentes de la línea.

Nuevos alfajores de Havanna inspirados en Mar del Plata. Foto: Instagram Havanna

Alfajor Havanna Playa Grande

Pensado para quienes disfrutan del chocolate amargo.

Baño de chocolate con 70% de cacao.

Relleno de dulce de leche.

Corazón de crème brûlée.

Pequeños toques de sal marina para equilibrar el dulzor.

“Con los nombres que tienen era casi imposible que Playa Grande y Playa Bristol se parecieran”, destacan desde la marca, en sintonía con el espíritu de ambos balnearios: distintos entre sí, como también lo son sus propuestas gastronómicas.

Precio y disponibilidad de los nuevos alfajores

Las nuevas incorporaciones a la línea Mar del Plata salieron oficialmente a la venta el 27 de diciembre, con los siguientes valores de lanzamiento:

$3.500 por unidad

$28.000 por caja de ocho unidades

El evento lanzamiento de los dos nuevos alfajores de Havanna. Foto: Instagram

El alfajor de yerba mate que es furor

Yerba Mate Mathienzo y Dulce de Leche &Co desarrollaron el primer alfajor que combina yerba mate y dulce de leche, dos sabores profundamente arraigados en la identidad de los argentinos.

Este alfajor no es como cualquier otro, sino que su pronta salida al mercado impactó tanto entre los fanáticos que se acabó en cuestión de minutos, superando así al chocolate Dubái y otros sabores exóticos e importados que fueron furor en los últimos meses gracias a las redes sociales. Esta vez, la experiencia culinaria es local y en un producto donde conviven perfectamente el equilibrio y la armonía argentina.

Alfajor de dulce de leche y yerba mate Foto: Instagram @dulcedeleche_co

“Buscábamos sorprender y dar vida a un alfajor con identidad propia, donde la yerba mate y el dulce de leche convivan en un equilibrio que resalte lo mejor de cada sabor”, explicaron Tiferes Mathienzo y Luis González, cofundadores de Dulce de Leche &Co a IProfesional, al relatar exactamente cuál fue el espíritu de esta golosina

Además, el desarrollo de este producto fue meticuloso: se hicieron hasta 15 pruebas para lograr la combinación perfecta de yerba mate y dulce de leche, logrando un sabor único que arrasó las góndolas en solo minutos.