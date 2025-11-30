La canción que será tendencia este verano 2026: música que transporta a la playa de cara a Navidad
Con el verano 2026 a la vuelta de la esquina, los artistas ya empiezan a mostrar sus cartas y TikTok marca los próximos éxitos virales. Los sonidos que se imponen combinan ritmos cálidos, un flow relajado y ese toque caribeño que invita a la playa y al disfrute bajo el sol.
El verano ya empezó a sentirse en el aire: días más largos, planes al aire libre y esas ganas de armar la playlist que va a acompañar cada salida. Como cada año, surge la misma pregunta: ¿cuál va a ser el tema que suene en todos lados, desde la playa hasta los parlantes del auto?
Mientras los artistas empiezan a lanzar sus apuestas y TikTok define sus nuevos hits virales, hay un clima musical que ya se asoma con fuerza. Ritmos cálidos, flow más relajado y ese toque caribeño que se pega sin pedir permiso parecen perfilar el sonido del verano 2026.
Qué dicen los DJs sobre la canción del verano
Valen Leonardi, DJ que conoce la noche como pocos, contó en diálogo con Giro 360: “Yo veo las canciones más tirando tranqui como La Plena”, refiriéndose al tema de Beéle, Westcol y Ovy On The Drums.
Además, adelantó que lo que viene es un clima musical “más caribeño, más por ese lado para lo que es verano. Siempre en invierno tiende a ser un poquito más movido”.
También podría interesarte
De cara al verano 2026: cuáles son las canciones más escuchadas en Argentina
Para cerrar noviembre de 2025, las canciones más escuchadas en Spotify Argentina son:
- La Perla – ROSALÍA, Yahritza y Su Esencia
- Tu jardín con enanitos – Roze Oficial, Max Carra & Valen
- BZRP Music Sessions, Vol. 66 – Bizarrap & Daddy Yankee
- Cuando No Era Cantante – El Bogueto & Yung Beef
- TU VAS SIN (fav) – Rels B
- QLOO – Young Cister & Kreamly
- HASTA QUE ME ENAMORO – María Becerra, TINI & XROSS
- Niño – Milo J
- La Plena (W Sound 05) – W Sound & Beéle
- Amor de Vago – La T y La M
Aunque el ranking cambia casi todos los días, lo cierto es que, a medida que se acercan las Fiestas, alguno de estos hits podría convertirse en el gran sonido de la Navidad y el verano.