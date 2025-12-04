Adiós frizz: el truco definitivo para estar siempre peinada, sin importar el clima

Rizado, ondulado o lacio, es posible lucir un pelo sano y sin sufrir los efectos de la humedad en el ambiente. Cuáles son los tips infalibles.

Pelo con frizz Foto: Freepik

En cualquier época del año, el frizz se convierte en una amenaza constante para cualquier tipo de cabello, ya sea liso, rizado u ondulado. No importa si el pelo está perfectamente cuidado e hidratado, basta con que suba un poco la humedad, cambie el clima o haga mucho calor para que el encrespamiento arruine cualquier peinado.

Se trata del gran enemigo silencioso del clean look, ya que afecta el brillo, la textura y la manejabilidad del cabello, sobre todo durante el verano.

Pelo con frizz Foto: Freepik

Por qué se produce el frizz

Electricidad estática: los pelos se repelen entre sí y se levantan, generando un efecto de esponjado difícil de controlar.

Estructura natural del cabello: especialmente en cabellos rizados y ondulados, que pierden hidratación más rápido, la cutícula se abre y el pelo se vuelve más susceptible al encrespamiento.

Factores ambientales: la humedad y la contaminación alteran la cutícula del cabello y rompen su equilibrio natural, potenciando el frizz incluso en cabellos bien cuidados.

Si bien desde hace varios años que existen métodos para aliviar el frizz con aceites, sprays, cepillos de iones y hasta serums, hay una nueva generación de herramientas naturales que podrían llegar a controlar este problema sin necesidad de recurrir a químicos o productos con formol.

Como controlar el frizz en el cabello. Foto: Pinterest.

Métodos naturales para reducir el frizz en casa

Además de los productos de salón con la última tecnología en cuidado capilar, existen algunas alternativas caseras -y mucho más accesibles- para ayudar a mantener el cabello libre de frizz en cualquier época del año:

Aloe vera puro: aplicar un poco de gel en las puntas hidrata, sella la cutícula y controla el frizz sin apelmazar el cabello. Este elemento puede sacarse directamente de la planta y dejarlo reposar unos minutos antes de aplicarlo directamente sobre el pelo.

Vinagre de manzana diluido: enjuagar el pelo con una mezcla de 1 parte de vinagre y 3 partes de agua restaura el pH, aporta brillo y reduce el encrespamiento de forma progresiva.

Aceite de coco o de argán: unas gotas aplicadas en cabello húmedo o seco nutren, suavizan y controlan el frizz de manera natural.

Con estas soluciones, ya sea con tecnología avanzada o remedios caseros, es posible mantener el cabello suave, brillante y manejable, incluso en los días más húmedos o con más polución. El frizz deja de ser un problema y pasa a ser solo un detalle que se puede controlar fácilmente.