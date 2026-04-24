La Ciudad de Buenos Aires sumará un nuevo espacio verde en el barrio de Villa Urquiza. Foto: GCBA (Optimizada con IA Copilot)

La Ciudad de Buenos Aires avanza con un nuevo proyecto de recuperación urbana que busca ampliar la superficie verde y mejorar la calidad de vida en los barrios. En esta oportunidad, el foco está puesto en Villa Urquiza, donde un predio ferroviario en desuso será transformado en un parque público que beneficiará directamente a más de 50.000 vecinos.

Nuevo parque en Villa Urquiza: recuperación de un predio ferroviario en desuso

El Gobierno porteño anunció la intervención sobre un terreno estratégico delimitado por la avenida Triunvirato, la avenida Franklin D. Roosevelt, las vías del Ferrocarril Mitre y la estación Juan Manuel de Rosas, cabecera de la Línea B del Subte.

El espacio será reconvertido en un parque que incorporará 5920 metros cuadrados de superficie verde. Foto: GCBA (Optimizada con IA Copilot)

Actualmente ocupado y sin uso, el espacio será reconvertido en un parque público que incorporará 5920 metros cuadrados de superficie verde. En total, la obra abarcará más de 9700 metros cuadrados de regeneración del espacio urbano, incluyendo mejoras en veredas, iluminación y accesibilidad peatonal.

“Queremos que cada vez más vecinos tengan espacios verdes cerca de sus casas. Este nuevo parque en Villa Urquiza nos permite recuperar un predio desaprovechado y transformarlo en un lugar con más verde para disfrutar al aire libre”, expresó el ministro de Espacio Público, Ignacio Baistrocchi.

Más espacios verdes y mejor conectividad en un nodo clave de transporte

El diseño del nuevo parque prioriza la incorporación de áreas verdes y la plantación de árboles, al tiempo que se conservará el arbolado existente. Además, la propuesta busca generar continuidad con la cercana Plaza Casal, con el objetivo de consolidar un corredor verde en el barrio.

La obra abarcará más de 9700 metros cuadrados de regeneración del espacio urbano. Foto: GCBA (Optimizada con IA Copilot)

Uno de los aspectos centrales del proyecto es su integración con el sistema de transporte. Se crearán conexiones peatonales que vincularán el parque con la estación Juan Manuel de Rosas y la estación Villa Urquiza, facilitando el acceso de los usuarios.

Asimismo, se demolerán estructuras de hormigón en la esquina de Roosevelt y Triunvirato y se instalarán nuevas farolas peatonales para reforzar la iluminación y la seguridad en la zona.

Equipamiento urbano y continuidad de políticas de espacio público

El parque contará con sectores de encuentro para actividades culturales y ferias barriales, además de mobiliario urbano como bancos y cestos de residuos. También se incorporarán postas aeróbicas, áreas de sombra y un sistema de drenaje urbano que permitirá mejorar la absorción del agua de lluvia.

El parque contará con sectores de encuentro para actividades culturales y ferias barriales. Foto: GCBA (Optimizada con IA Copilot)

Un aspecto distintivo del proyecto será la preservación de la identidad ferroviaria del predio. Algunos elementos estructurales existentes serán conservados e integrados al diseño paisajístico del espacio.

Esta iniciativa se suma a otras intervenciones recientes en la Ciudad, como la nueva Plaza Mercado de Pulgas (ubicada entre Colegiales y Palermo) y la primera plaza del barrio de Villa Santa Rita, inaugurada en 2025 tras más de cuatro décadas de reclamos vecinales. Ambos proyectos apuntan a ampliar la cantidad de espacios verdes y mejorar la infraestructura urbana en distintos puntos de la capital.