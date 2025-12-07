Extra tentador: cómo preparar stollen, el “pan dulce” alemán que es furor para esta Navidad 2025

Con más de cinco siglos de historia, el stollen alemán se consolida como uno de los panificados navideños más emblemáticos de Europa. Repleto de frutas maceradas, especias y un corazón de mazapán, este pan dulce gana terreno en los hogares del mundo gracias a su sabor intenso.

Receta de stollen, un pan dulce alemán. Foto: Pinterest.

Conocido como el “panettone alemán”, el stollen es uno de los dulces más tradicionales de la Navidad en Alemania y un postre que, año tras año, gana presencia en las mesas festivas.

Elaborado con una mezcla rica en frutas confitadas, frutos secos, especias y una cobertura de azúcar glas, este pan dulce concentra una larga historia culinaria y un simbolismo profundamente arraigado en la cultura germana.

Cada vez más hogares incorporan preparaciones navideñas de otros países, y el stollen se convirtió en una alternativa ideal para sorprender a los invitados. A pesar de que la receta contempla una amplia lista de ingredientes, su preparación resulta accesible para cualquier persona con algo de paciencia.

El stollen mejora su sabor con el paso de los días y combina especialmente bien con bebidas calientes o vinos dulces, lo que lo convierte en un clásico perfecto para disfrutar durante la temporada festiva.

Paso a paso: cómo preparar stollen en casa

La receta mantiene un proceso de elaboración detallado, con maceración de frutas, amasado, levados y un horneado prolongado. El resultado es un pan dulce aromático, de textura tierna y firme, capaz de rendir entre 12 y 16 porciones.

Ingredientes

500 g de harina de fuerza.

25 g de levadura fresca (o 7 g de levadura seca).

200 ml de leche tibia.

150 g de mantequilla derretida (más extra para pincelar).

100 g de azúcar.

1 huevo.

1 cucharadita de esencia de vainilla.

Ralladura de 1 limón.

1 cucharadita de canela.

½ cucharadita de nuez moscada.

1 pizca de sal.

200 g de pasas.

100 g de frutas confitadas.

50 g de almendras picadas.

50 g de cáscara de naranja confitada.

2 cucharadas de ron.

200 g de mazapán (opcional).

Azúcar glas para espolvorear.

Elaboración

Macerar las frutas secas y confitadas con ron durante al menos una hora. Activar la levadura en leche tibia con azúcar hasta que espume. Mezclar los ingredientes secos y añadir la mezcla de levadura, huevo, vainilla y mantequilla. Amasar hasta obtener una masa lisa e incorporar las frutas maceradas. Dejar levar entre 1 y 2 horas. Formar el stollen y, si se utiliza, agregar un cilindro de mazapán en el centro. Realizar un segundo levado de 30 a 45 minutos. Hornear a 180 °C durante 40 a 50 minutos. Pincelar con mantequilla y espolvorear con azúcar glas. Dejar reposar bien envuelto durante varios días antes de consumir.

Su elaboración requiere tiempo y dedicación, dado que incluye una etapa de maceración, dos levados y un horneado prolongado. A pesar de ello, su preparación es accesible para los aficionados a la repostería casera.