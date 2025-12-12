Furor por el “Pan Dulce” de Freddo: pesa más de un kilo y promete el sabor tradicional pero en formato helado

La reconocida cadena de heladerías presentó una edición limitada que combina helado sabor pan dulce, frutos secos y chocolate. El producto se viralizó rápidamente en redes sociales, donde los usuarios debaten sobre su precio y su originalidad.

Pan dulce helado de Freddo. Foto: Instagram / heladosfreddo.

La Navidad en el hemisferio sur presenta un desafío histórico: disfrutar de la gastronomía típica de las fiestas, heredada del invierno europeo, con temperaturas que suelen superar los 30 grados.

En este contexto, la famosa heladería Freddo, con sucursales en todo el país, lanzó una propuesta que busca resolver esa ecuación y que ya se convirtió en tendencia viral en las redes sociales: el Pan Dulce Helado.

Pan dulce helado de Freddo. Foto: Instagram / heladosfreddo.

Esta edición limitada llega como una reinterpretación fresca del clásico panificado, combinando la tradición de los frutos secos y las frutas abrillantadas con la frescura del helado artesanal.

La novedad no tardó en llamar la atención de los usuarios en la red social TikTok, donde los videos de usuarios mostrando el producto acumulan miles de reproducciones, generando curiosidad tanto por su sabor como por su precio.

Furor por el “Pan Dulce” de Freddo. Video: TikTok / heladosfreddo.

¿A qué sabe el “Pan Dulce” hecho helado?

La propuesta de la marca no es simplemente un postre helado, sino una experiencia de sabor diseñada específicamente. La base es un helado cremoso sabor “pan dulce”, una apuesta arriesgada que busca imitar las notas de agua de azahar y manteca del original.

Pan dulce helado de Freddo. Foto: Instagram / heladosfreddo.

Para aportar las texturas características, el producto cuenta con un “sembrado” de frutos secos tostados: almendras, avellanas y pistachos. Además, incorpora una salsa gourmet de regalo que incluye cáscaras de naranja (un guiño a la fruta confitada tradicional), nueces e hilos de chocolate semiamargo, logrando un equilibrio entre lo dulce y lo cítrico. También, se puede optar por una salsa similar que reemplaza las nueces por pistachos.

Formato, precio y rendimiento

Visualmente, el producto respeta la estética navideña: tiene forma de cilindro alto, similar a una torta, y está pensado para ser llevado a la mesa y cortado en porciones. Según la información oficial de la marca, la pieza pesa más de un kilo y rinde aproximadamente 12 porciones.

Pan dulce helado de Freddo. Foto: Instagram / heladosfreddo.

El costo, sin embargo, fue uno de los puntos de debate en las plataformas digitales. El Pan Dulce Helado se comercializa a $63.000. Si bien es un precio elevado para un postre, se posiciona en el segmento premium de la mesa dulce, compitiendo directamente con los pan dulces de panaderías y confiterías de renombre que manejan valores similares.

Con esta apuesta, la marca busca capitalizar la necesidad de frescura en las fiestas sin renunciar a los sabores que definen la Navidad, convirtiendo un clásico de la panadería en un nuevo postre para el verano.