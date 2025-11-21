Navidad 2025: cómo hacer el pan dulce de pistacho que mezcla los sabores en tendencia con los clásicos del brindis

Esta receta arrasa en redes sociales y llegó justo a tiempo para las fiestas de fin de año. La reversión de este clásico promete convertirse en uno de los infaltables con un solo bocado.

Pan dulce. Foto: Unsplash.

Con la llegada de la Navidad y las fiestas de fin de año, la nueva tendencia culinaria que arrasa en TikTok se apodera de las mesas familiares. El pan dulce de pistacho, una versión moderna del clásico destaca por combinar la esponjosidad tradicional con el sabor profundo y aromático del pistacho tostado.

El secreto del éxito está en el equilibrio perfecto entre tradición e innovación: una masa suave y aireada, como la del pan dulce de siempre, pero con el toque distintivo de los frutos secos molidos. A eso se suma un relleno irresistible de pasta de pistacho que aporta color, sabor y una cremosidad única.

Pan dulce de pistacho

Se trata de una receta ideal para quienes pretenden renovar el postre navideño sin perder el espíritu festivo y agregando la gran moda de este 2025. Será, sin duda, la estrella de la mesa dulce durante las fiestas.

Paso a paso, cómo hacer pan dulce de pistacho

Ingredientes

Para la masa

500 g de harina 0000

150 g de azúcar

120 g de manteca blanda

150 ml de leche tibia

3 huevos

25 g de levadura fresca (o 7 g de levadura seca)

100 g de pistachos tostados sin sal, picados

1 cda de esencia de vainilla

Ralladura de 1 naranja

1 pizca de sal

Para el relleno

200 g de pasta de pistacho

50 g de pistachos picados (opcional)

Pistacho Foto: Unsplash

Para decorar

Glaseado simple (azúcar impalpable + unas gotas de agua o limón)

Pistachos picados

Preparación del pan dulce de pistacho, paso a paso

Mezclar la levadura con una cucharada de azúcar y un poco de leche tibia. Dejar espumar 10 minutos. En un bowl grande, mezclar la harina, el azúcar, la sal, la vainilla y la ralladura de naranja. Luego, agregar los huevos, la levadura activada y la leche restante. Amasar hasta integrar.

Añadir la manteca blanda de a poco, amasando hasta obtener una masa lisa y elástica y agregar los pistachos picados y mezclar.

Pan dulce de pistacho

Tapar y dejar reposar 1–2 horas, hasta que duplique su volumen. Desgasificar la masa, estirarla suavemente y untar con la pasta de pistacho. Una vez terminado este paso, enrollar y colocar en un molde de pan dulce.

Dejar levar nuevamente 40–60 minutos y llevar al horno a 170 °C por 40–50 minutos, hasta que esté dorado y cocido. Una vez frío, cubrir con glaseado y espolvorear pistachos picados.