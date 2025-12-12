¿Mosquitos en tu jardín?: 3 plantas decorativas que los ahuyentan y llenan de vida tus espacios

La clave para espantar a los insectos reside en el fuerte aroma que desprenden estas especies, que resulta irritante. Te contamos cuáles son las tres plantas ideales para tener en el jardín o el balcón este verano y no tener que lidiar con los mosquitos.

Con la llegada del verano y el calor, también regresan los mosquitos, convirtiéndose en una verdadera molestia para muchos. Si bien los espirales y pesticidas suelen ser la salida rápida, existen alternativas más naturales, duraderas, estéticas y sencillas para mantenerlos alejados: las plantas con alto contenido de aceites esenciales que actúan como repelentes.

La clave para ahuyentar a los mosquitos reside en el fuerte aroma que desprenden estas especies, que resulta irritante para los insectos. A continuación, tres plantas ideales para tener en el jardín o el balcón este verano.

Las mejores plantas para ahuyentar mosquitos

1- Citronella (Cymbopogon nardus)

Es el repelente natural más famoso. Su aceite esencial es el ingrediente activo de la mayoría de los productos comerciales.

Ubicación: Necesita mucha luz solar y espacio. Ideal para bordes de jardín y zonas de paso.

Tip: Para potenciar el efecto, frotar una hoja de Citronella en la piel expuesta antes del atardecer.

2- Lavanda (Lavandula)

Además de su agradable aroma para los humanos, la lavanda contiene alcanfor, linalool y otros compuestos que los mosquitos evitan.

Ubicación: Macetas o jardines. Es resistente a la sequía y atrae a polinizadores, pero ahuyenta a los insectos molestos.

3- Albahaca (Ocimum basilicum)

Esta popular hierba de cocina contiene cuatro compuestos químicos que actúan como repelentes naturales.

Ubicación: Ideal para tener en macetas cerca de ventanas o en la cocina. Requiere sol y riego constante.

Tip: Es especialmente efectiva para ahuyentar no solo mosquitos, sino también moscas.

Para maximizar el efecto repelente de cualquier planta, los expertos aconsejan ubicarlas en zonas donde circule el aire, como pasillos o entradas, y manipular sus hojas suavemente para liberar sus aceites esenciales al ambiente.

El truco para espantar las babosas de forma definitiva

Aquellos que disfrutan de la jardinería pueden estar en un problema muy importante con la proliferación de las babosas, dado que resultan una amenaza sobre todo en los días húmedos y se alimentan de las hojas, los brotes tiernos y las flores.

Sin embargo, existe un método casero, económico y natural que puede mantenerlas alejadas: el pepino.

El pepino, el método efectivo para mantener las babosas alejadas del jardín

El pepino libera sustancias aromáticas que son especialmente desagradables para las babosas. Apenas ellas perciben su olor, prefieren alejarse y buscar otros sitios para ubicarse y alimentarse.

Por lo tanto, colocar pepino fresco en puntos estratégicos del jardín puede funcionar como un excelente repelente contra esta plaga.

La forma de aplicar este truco es cortando algunas rodajas de pepino y distribuirlas en sectores del jardín donde suele haber babosas.

Si se quiere potenciar aún más el efecto, se puede poner esas rodajas sobre una base de aluminio, debido a que la reacción entre el pepino y el metal genera aún más olor que ahuyenta más a los insectos.

El paso a paso para ahuyentar babosas

Cortar un pepino en rodajas finas .

Colocar las rodajas en pequeños platos o directamente sobre la tierra, cerca de las plantas afectadas .

Reemplazarlas cada dos o tres días, especialmente si llueve o si se ve que se secaron.

Este sistema representaseguridad para mascotas y niños, porque no tieneningún componente químico ni tóxico, además de no afectar a las plantas y se puede colocar en cualquier tipo de maceta o en el jardín.