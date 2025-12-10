Vacaciones de verano 2026: cuáles son los destinos que lideran las búsquedas del turismo interno

Las familias argentinas prefieren el interior del país para vacacionar por encima del exterior, donde Brasil predomina al igual que años anteriores. Las estadías breves tomaron protagonismo, mientras que enero sigue siendo el mes favorito.

Vacaciones de verano en la Costa Atlántica. Foto: NA (José Scalzo)

Un reciente estudio de la Universidad Abierta Interamericana (UAI) anticipó detalles del mapa turístico de los argentinos para las vacaciones de verano 2026, entre ellos, los destinos que lideran las búsquedas de las familias argentinas.

En este contexto, el turismo interno vuelve a dominar: el 67,3% viajará dentro del país, un 5,6% más que en 2025. La Costa Atlántica conserva su liderazgo con el 60,3% de las preferencias, seguida por la Patagonia (12,3%), el Centro (9,9%) y el NOA (8,6%).

La Costa Atlántica conserva su liderazgo como destino favorito para las vacaciones de verano. Foto: NA (José Scalzo)

En cuanto al plano internacional, el 32,7% apunta al exterior. Allí, Brasil se mantiene firme como favorito con el 39,2% de las menciones, reforzado por las búsquedas registradas por Booking.com. Florianópolis, Río de Janeiro y Búzios integran el ‘Top 5’ general junto a Mar del Plata y Bariloche.

Respecto a la logística, el auto será el principal medio de transporte (45,1%) y las casas particulares la opción de alojamiento más elegida (33,1%). La mayor preocupación de cara al verano no es la economía, sino el mal clima, mencionado por el 35,9% de los encuestados.

Alarmante dato sobre las vacaciones de verano 2026

Analizando los datos del estudio de la UAI, el 57% de las personas encuestadas en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) no planea tomarse vacaciones de verano en 2026.

El 65,5% atribuye la decisión directamente a los costos, en un contexto de ingresos ajustados y prioridades de gasto redefinidas. El porcentaje de quienes cancelan o postergan viajes creció un 7% respecto a 2025.

Un 57% de los argentinos no planea tomarse vacaciones por cuestiones relacionadas a los gastos. Foto: Unsplash.

El modo de vacacionar sí cambió para quienes planean viajar, ya que las estadías breves ganaron protagonismo y desplazaron a las vacaciones extensas: el 30,1% optará por una semana, mientras que el 27,4% destinará quince días.

Por otro lado, enero continúa siendo el mes más elegido (37,9%) y, en materia de financiamiento, prevalecen los ahorros (40,2%). Más de la mitad cree que gastará más que el verano pasado, aunque solo un 17,7% aprovechó promociones como Black Friday o CyberMonday.

