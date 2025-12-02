Aportan sombra y no ensucian el jardín: los 5 árboles ideales para plantar en tu casa antes del verano

El sitio especializado en jardinería ‘PlantaTeca’ recomendó cinco especies ideales que brindan una excelente cobertura sin demandar mucha limpieza diaria. Conocé cuáles son dentro de la nota.

Tulipanero africano Foto: Wikipedia.

Una de las características principales a tener en cuenta a la hora de plantar un árbol es su capacidad de brindar sombra. Este detalle puede ser un gran beneficio para el verano, aunque muchas veces pueden sumar también muchas hojas a nuestro jardín. En busca del equilibrio perfecto, aparecen cinco opciones a destacar.

Para evitar este inconveniente, existen opciones que brindan una excelente cobertura sin demandar una mucha limpieza diaria. Teniendo en cuenta esto, el sitio de jardinería ‘PlantaTeca’ recomendó 5 árboles.

Los 5 mejores árboles para dar sombra en tu jardín

1- Albizia

Árbol Albizia. Foto: Unsplash.

También conocido como “árbol de la seda”, esta especie de crecimiento moderado destaca por sus pequeñas hojas y su sombra fresca. Sus flores rosadas aportan un toque exótico al jardín y, a diferencia de otras especies, no genera gran cantidad de residuos ni insectos.

2- Acer negundo

Árbol Acer negundo. Foto: Unsplash.

Caracterizado por su crecimiento rápido y resistencia, es una opción popular para generar sombra. Sus hojas caen de manera progresiva, facilitando su recolección y evitando acumulaciones molestas.

3- Castaño de Indias rojo

Árbol Castaño de Indias rojo. Foto: Unsplash.

Este árbol se distingue por su copa frondosa y su crecimiento rápido. Sus hojas son grandes y su floración en tonos rosados o rojos, lo que lo convierte en una opción atractiva. Su follaje no genera excesiva suciedad, por lo que es ideal para jardines residenciales.

4- Cornejo

Árbol Cornejo Foto: Unsplash.

Esta especie combina belleza y funcionalidad. Sus hojas cambian de color con las estaciones, ofreciendo un atractivo visual durante todo el año. Su caída de hojas es moderada, lo que minimiza la acumulación de residuos en el suelo.

5- Magnolio

Árbol Magnolio. Foto: Unsplash.

Es un árbol de hoja perenne que proporciona una sombra densa y uniforme. Sus hojas caen en menor cantidad que las de otros árboles, lo que reduce la necesidad de limpieza. Además, sus grandes flores blancas desprenden un agradable aroma.