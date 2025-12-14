Renová tus espacios: las paletas de colores que serán tendencia en decoración de interiores en 2026

Las grandes casas de pintura anticipan para 2026 una fuerte apuesta por tonos con personalidad, que combinan nostalgia y modernidad. La búsqueda de calma, calidez y una expresión más personal y experimental en los espacios interiores, lo que se viene.

Los tonos que se vienen para este 2026. Foto: Unsplash.

Nostalgia y renovación: esa es la línea en la que se manejan las grandes casas de pintura para promover la tendencia de los colores y paletas para este 2026. En ese sentido, la temporada busca incorporar tonos llamativos para el diseño interior.

Tonos que evocan a la calma, la calidez y la personalidad, toda una expresión de lo experimental dentro del hogar.

Las tendencias de pintura en el hogar. Foto: Unsplash.

Colores intensos y con personalidad: la tendencia 2026

Las principales firmas de pintura y decoración ya marcaron la tendencia para los meses venideros. Pantone impulsó un blanco etéreo con Cloud Dancer, un tono luminoso que aporta claridad sin resultar frío.

Por su parte, IKEA apostó por Rebel Pink, un rosa con carácter que reinterpreta lo retro, eso sí, desde una mirada actual.

Behr agregó a su paleta Hidden Gem, un verde profundo que conecta con la naturaleza. Estos refleja que las paletas globales se alejan de los colores intensos y saturados para pasar a versiones más matizadas y suaves.

2026: colores nostálgicos y renovados para el hogar

Tonos nostálgicos, pero renovados. Desde blancos etéreos hasta intensos rojos. Marcas e interioristas coinciden en que este año que comienza en breve será más personal y experimental en el hogar.

Por eso, el cambio radica en alejarse de los colores primarios saturados y nítidos de aspecto digital, para pasar a tonalidades más suaves y matizadas y crear una sensación de calma en los espacios interiores.

Diferentes tonos de verde, lo nuevo del 2026. Foto: Unsplash.

Según Kantz, especialista en tendencias cromáticas, “anticipamos un cambio que se aleja de los primarios sobresaturados y los azules nítidos de aspecto digital. Los consumidores anhelan versiones más suaves para crear una sensación de calma en sus espacios”.

Los pasteles fríos como lavanda y verdes apenas perceptibles son una alternativa tranquila a los grises para la próxima temporada.

Los verdes en clave lúdica no se quedan atrás: pistacho, oliva, jade ahumado, tres tonos que se adaptan a diferentes tipos de luz y aportan una sensación orgánica y renovadora.

Por supuesto, entre los tonos cálidos, se destacan los marrones rojizos y los rojos sensuales, como borgoñas y carmesíes de base terrosa, ideales para combinar con maderas y fibras naturales.

Tonos en rojo para la tendencia 2026. Foto: Unsplash.

También se suavizan los amarillos, con tonos manteca y pergamino, que hacen trasladar el pensamiento a otoños cálidos, mientras que los neutros viran hacia melocotones y rosados discretos.

Todo esto tiene un hilo conductor que es la idea de elegir tonos que envejezcan bien, reflejan la personalidad de los habitantes del hogar y conviertan a cada ambiente de la casa en una experiencia única.