El abrigo vintage que será tendencia en invierno 2026. Foto: Pinterest.

El universo de la moda ya empieza a anticipar lo que se verá en los meses más fríos, y hay una prenda que empieza a destacarse con fuerza. En un contexto donde conviven la nostalgia, la búsqueda de identidad y la practicidad, ciertos clásicos regresan renovados y se convierten en protagonistas. Esta vez, el foco está puesto en un abrigo que combina estilo y personalidad, ideal para quienes quieren diferenciarse sin resignar comodidad.

El abrigo vintage que será tendencia en invierno 2026

De cara al invierno 2026, el tapado tipo shearling, también conocido como gamulan, vuelve a posicionarse como una de las piezas clave de la temporada. Impulsado por pasarelas internacionales, influencers y celebridades, este abrigo de estética retro se adapta tanto a looks urbanos como a propuestas más sofisticadas.

Abrigo en tendencia 2026. Foto: Pinterest.

Se trata de una prenda fácilmente reconocible por su interior de corderito y su exterior generalmente de cuero o gamuza, que no solo aporta un estilo distintivo, sino también una gran capacidad para conservar el calor. Su diseño remite a décadas pasadas, pero su regreso se da en un contexto actual donde la moda busca reinterpretar el pasado con una mirada contemporánea.

Por qué el shearling vuelve a ser protagonista

El regreso de este abrigo no es casual. En los últimos años, la moda ha mostrado un fuerte interés por lo vintage y lo sustentable. En ese sentido, el shearling encaja perfectamente en esta lógica: es una prenda duradera, atemporal y asociada a un consumo más consciente.

Además, su versatilidad es uno de sus grandes diferenciales. Puede combinarse fácilmente con distintas prendas y estilos, desde jeans y zapatillas para un look relajado, hasta pantalones sastreros o botas para una propuesta más elegante. Incluso se adapta a outfits deportivos, logrando un equilibrio entre comodidad y tendencia.

Por qué el shearling vuelve a ser protagonista. Foto: Pinterest.

Ventajas del tapado gamulán para el invierno

Más allá de lo estético, este tipo de abrigo ofrece beneficios concretos que explican su popularidad creciente:

Gran abrigo térmico , ideal para enfrentar bajas temperaturas

Alta resistencia y durabilidad , pensado para el uso diario

Estilo atemporal , que trasciende modas pasajeras

Fácil combinación, adaptable a distintos looks y ocasiones

Estas características lo convierten en una inversión inteligente dentro del guardarropa de invierno.

Ventajas del tapado gamulán para el invierno. Foto: Pinterest.

Una prenda clave que combina moda y funcionalidad

Todo indica que, durante el invierno 2026, el shearling ocupará un lugar central en las tendencias. No solo por su capacidad para proteger del frío, sino también por su fuerte impronta estética.

En un escenario donde la moda busca equilibrar diseño, funcionalidad y conciencia, este abrigo logra reunir todos esos elementos. Así, se consolida como mucho más que una tendencia pasajera: una pieza que vuelve para quedarse y redefinir el estilo de la temporada.